شاهد... التسهيلات المقدمة للمواطنين بإدارة الجوازات

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة لتقديم التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.



وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، باستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين حال ترددهم على المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

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