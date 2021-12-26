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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للتأكد من تقديم خدمات أفضل للمواطنين.. لجان حقوق الإنسان تتفقد المواقع الشرطية بالقليوبية

حقوق الانسان
حقوق الانسان

قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلي بالمرور على المواقع الشرطية والخدمية بنطاق (مديرية أمن القليوبية) وذلك إستمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية .

 

كما شارك قطاع الخدمات الطبية بفريق طبى من جميع التخصصات لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

 

وذلك عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفيذها الوزارة ضمن الخطة المتكاملة والمتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

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لجنة من قطاع حقوق الإنسان المواقع الشرطية ديرية أمن القليوبية

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