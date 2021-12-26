السيسي: أي مشروع ينفذ في الوقت الحالي يكافئ عمل السد العالي

لا هنام ولا نستريح هنفضل نشتغل ..

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن أي مشروع من المشروعات التي تعمل عليها الدولة في الوقت الحالي قد يكافيء عمل كعمل السد العالي.

وأضاف السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: “ لما اتعمل السد العالي خد الناس كلها واداها أمل كبير ومتعملش أبدا تصوير إعلاني للجهد ده وعناصر المشروع وتكلفتها المالية”.

وتابع: “ ده المستحيل اللي بنعمله ده هو المستحيل في قياس أي عهد، ودلوقتي بقول تسلمنى الأرض مزروعة نوفمبر السنة الجاية من غير ما نقول هيكلف كام”.

وتابع: “ لا هنام ولا نستريح نفضل نشتغل لحد ما نعمل اللي علينا قدام ربنا”.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدخول مزيد من الأراضي الزراعية للإنتاج في مشروع توشكى، قائلا: “إحنا بنشتغل سواء الناس شافتنا ولا لأ”.

ووجه الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بـ توشكى، وزارات الزراعة والري والكهرباء، بإجراء ما يلزم من دراسات لزراعة 150 ألف فدان بجانب 250 ألف فدان جاري العمل عليها”.