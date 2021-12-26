سلطنة عمان .. قرارات جديدة بشأن دخول البلاد من جميع المنافذ

أصدرت اللجنة العُليا لمتابعة كورونا في سلطنة عمان اشتراط تلقي جرعتين على الأقل من أحد اللقاحات المعتمدة لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى - لغير العمانيين - لدخول سلطنة عُمان من جميع المنافذ.

وأكدت اللجنة في بيان نقلته وكالة الأنباء العُمانية ، على أن التطعيم شرط للسماح بدخول المؤسسات العامة والمنشآت الخاصة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن كعدم السماح لمن يعاني من أعراض تنفسية بالحضور إلى مقر العمل أو دخول المؤسسة والتشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

كما قررت اللجنة إلغاء العمل بقرار تعليق دخول السلطنة من الدول التي تم الإعلان عنها مسبقًا، التي انتشر فيها المتحور /أميكرون/ ، وهي: جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق.

كما شددت اللجنة العليا علي عدم السماح بدخول سلطنة عمان إلا لمن يبرز شهادة سلبية فحص البلمرة (PCR) لمرض كوفيد-19 عند القدوم، على أن يكون الفحص قد أُجرِيَ خلال مدّة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول.