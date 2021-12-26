عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان .. قرارات جديدة بشأن دخول البلاد من جميع المنافذ

سلطنة عمان
سلطنة عمان

 

أصدرت اللجنة العُليا لمتابعة كورونا في سلطنة عمان اشتراط تلقي جرعتين على الأقل من أحد اللقاحات المعتمدة لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى - لغير العمانيين - لدخول سلطنة عُمان من جميع المنافذ.

وأكدت اللجنة في بيان نقلته وكالة الأنباء العُمانية ، على أن التطعيم شرط للسماح بدخول المؤسسات العامة والمنشآت الخاصة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن كعدم السماح لمن يعاني من أعراض تنفسية بالحضور إلى مقر العمل أو دخول المؤسسة والتشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

كما قررت اللجنة إلغاء العمل بقرار تعليق دخول السلطنة من الدول التي تم الإعلان عنها مسبقًا، التي انتشر فيها المتحور /أميكرون/ ، وهي: جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق.

كما شددت اللجنة العليا علي عدم السماح بدخول سلطنة عمان إلا لمن يبرز شهادة سلبية فحص البلمرة (PCR) لمرض كوفيد-19 عند القدوم، على أن يكون الفحص قد أُجرِيَ خلال مدّة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول.

txt

عمان.. تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 3 أيام

txt

عمان تواجه كورونا.. دعوة الفئات المستهدفة للمبادرة بالحجز للجرعة الثالثة

سلطنة عمان كورونا الاجراءات الوقائية اللقاحات المعتمدة اوميكرون

موضوعات متعلقة

تنشيط للسياحة وإعلاء الحس الوطني للمواطنين.. متاحف سلطنة عمان إرث حضاري

سلطنة عمان.. قرار بتقليص مرتادي كافة مرافق المنشآت الفندقية إلى 5%

ترشيحاتنا

لف وأرجع تاني.. نجوم اعتزلوا الفن وعادوا مرة آخرى| فيديو

الكرملين يكشف عن تحول في العلاقة بين بايدن وبوتين.. تفاصيل

بزيادة 10 آلاف جنيه.. تعرف على سعر رينو داستر 2022

متحف الحضارة يستعد لاستقبال أضخم حدث فني تشكيلي عالمي .. يناير المقبل|صور

السيسي عن مشروع توشكى: معملناش غير اللي خطط له الدكتور الجنزوري

أفضل تطبيقات أندرويد المجانية والمدفوعة لعام 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

وزير التعليم تعليقا على عقد اختبار عشوائي لـ رابعة ابتدائي: أخبار غير دقيقة

إفريقيا تنتصر.. رد حاسم من الفيفا على قرار رفض ضم المحترفين الأفارقة لمنتخباتهم

بسبب حائط صخري| لماذا فشل توشكى لمدة 20 عاما؟

ماحدش يقول جبتها منين؟.. السيسي يكشف مصدر المياه المستخدمة في "توشكى"| فيديو

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري والقنوات الناقلة

أفضل دعاء في الصباح لجلب الرزق .. ردده بعد صلاة الفجر مباشرة وقبل شروق الشمس

قرار عاجل بتعليق مسابقة الدوري المصري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 آلاف وردة.. رجل يصنع أضخم تمثال لـ بابا نويل من الرمال|صور

بعد استقالته من هايبر.. موظف يفجر مستودعا للألعاب النارية في روسيا

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

فيديو

"في ألا لا لا"..ساندى تكشف عن برومو أغنيتها الجديدة

يسبب أمراضا عديدة.. أضرار تناول المكرونة والأرز البايت

حصاد عام 2021 .. رموز رحلوا عن عالمنا بعد رحلة عطاء|فيديو جراف

7 سنوات من الإنجازات.. كيف احتضنت مصر أبناءها في الخارج؟

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ