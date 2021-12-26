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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شتمه بشعار مُسيء.. لهذا السبب أهان عسكري أمريكي «بايدن» على الهواء

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن الرجل العسكري الأمريكي الذي أهان الرئيس جو بايدن خلال اتصال ليلة الميلاد وتلفظ بشعار اعتبرته وسائل إعلام "مهينا".

وكتبت صحيفة "أوريجونيان" الأمريكية، أن الرجل العسكري جاريد شميك، الذي خاطب جو بايدن بشعار مسيء، وصف الحادث بأنه مزحة.

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وقال العسكري: "ليس لدي أي شيء ضد بايدن، لكني مستاء لأنني أعتقد أنه يمكن أن يؤدي وظيفته بشكل أفضل".

وبحسب قوله، فإنه لم يتوقع أن تجذب محادثته مع رئيس البيت الأبيض الكثير من الاهتمام.

وخلال مكالمات عيد الميلاد التقليدية، اتصل الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى زوجته بأحد أعضاء قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية.

 

وبدأ بايدن في تلقي الاتصالات الهاتفية، وخلال مكالمة مع والد لأربعة أطفال يدعى جاريد، تبادل الرئيس في البداية أحاديث مقتضبة مع أطفاله حول الهدايا التي يودون الحصول عليها في عيد الميلاد، كما أشار الرئيس إلى قاسم مشترك مع جاريد وهو أن كليهما لديه ابن يدعى هانتر.

وفي نهاية الحديث هنأ المحاور الرئيس وزوجته بالعيد مستخدمًا الشعار المفضل لمنتقدي بايدن "هيا بنا يا براندون".

ويستخدم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب هذه العبارة المشفرة لشتم الرئيس بايدن.

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