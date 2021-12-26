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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في البيت وهي كاشفة شعرها؟.. مستشار المفتي يجيب

هل يجوز للمرأة أن
هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في البيت وهي كاشفة شعرها؟

هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في البيت وفي خارج الصلاة، وهي كاشفة شعرها؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 

وقال مجدي عاشور ردا على السؤال: “نعم يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن ولو من المصحف من غير أن تغطي شعرها ؛ لأن تغطية الرأس بالنسبة للمرأة شرط في صحة الصلاة ، وليست شرطًا للقراءة خارج الصلاة والمرأة في بيتها”.

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هل يجوز للمرأة قراءة القرآن بدون حجاب

هل يجوز للمرأة قراءة القرآن بدون حجاب وبنصف كم ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له ، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب عثمان، قائلا: نعم، يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بدون حجاب وبنصف كم، لأنه لا يشترط لقراءة القرآن ما لا يشترط للصلاة .

وتابع: فلا يشترط للمرأة أن ترتدي الإسدال ومتسترة، فهذا ليس بصلاة، ولكنه ذكر فتلاوة القرأن نوعًا من الذكر كالتسبيح والأستغفار، فهذه الأذكار لا يشترط لها التستر وإنما تكون بالهيئة التى تكون عليها، فإذكرى الله على اى هيئة طالما كنتى فى منزلكِ ولا شئ عليكي.

 

هل يجوز قراءة القرآن وأنا جالس على السرير؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل يجوز أن أقرأ القرآن وأنا جالس على السرير؟”. 

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لا مانع من قراءة القرآن وأنت جالس على السرير.

وأضاف أمين الفتوى أن قراءة القرآن لها آدب وهي حالة مثلى لو حققها الإنسان يكون قد وصل إلى أعلى الدرجات.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء أن من آداب قراءة القرآن استقبال القبلة وستر العورة، وأن يكون المكان طاهرا.

وأشار إلى أنه إذا تعذر تحقيق جزء من هذه الآداب فيجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو جالس على السرير أو وهو نائم أو يستر العورة او لا يسترها، كل هذا لا حرج فيه وسيأخذ ثوابا على ذلك إن شاء الله. 

 

آداب قراءة القرآن الكريم


- إخلاص النية لله -عزّ وجل- عند قراءة القرآن الكريم.
- التسوك؛ كما ورد في السنة النبوية، بحيث يبدأ من الجانب الأيمن من فمه.
- الطهارة؛ فإذا قرأ القرآن محدثًا جاز له ذلك، وإن كان القارىء بفعله هذا قد ارتكب المكروه، وترك الأفضل.
- قراءة القرآن الكريم في مكان نظيف؛ ولذلك يُستحب القراءة في المسجد؛ لكونه نظيفًا، بالإضافة إلى أنه محصل لفضيلة أخرى هي الاعتكاف؛ ولكن لا بدّ من الإشارة إلى أنه قبل دخول المسجد يُفضل أن ينوي المسلم الاعتكاف.
- استقبال القبلة عند قراءة القرآن الكريم، والجلوس بخشوع ووقار، ولا بدّ من الإشارة إلى جواز القراءة في حالة الوقوف، أو الاستلقاء، ولكن أجر قراءة الجلوس أفضل.
- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، قبل الشروع بالقراءة، وذلك بقوله: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»، أو يزيد عليها بقوله: «من همزه ونفخه ونفثه».
- البسملة بقول:«بسم الله الرحمن الرحيم» في بداية كل سورة من سور القرآن الكريم، باستثناء سورة البراءة.
- ترديد الآيات القرآنية للتدبر، فإذا مرّ بآية من آيات العذاب، استعاذ بالله من شر العذاب؛ فيقول: «اللهم أني أسألك العافية»، وإذا مرّ بآية تنزيه نزه الله؛ فيقول: «سبحان الله، أو تبارك الله وتعالى».
- تعظيم القرآن الكريم بتجنب الحديث أثناء تلاوته، وتجنب النظر إلى ما يشتت الذهن.
- قراءة القرآن الكريم من المصحف أفضل من قراءته غيبًا؛ لأن النظر في المصحف عبادة يؤجر عليها القارئ؛ حيث تجتمع القراءة والنظر.
- تجنب ترقيق الصوت أثناء القراءة.
- التوقف عن القراءة عند التثاؤب حتى يزول

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