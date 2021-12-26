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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار شرب الكمون والليمون على الريق

ماء الكمون والليمون
ماء الكمون والليمون

مشروب الكمون والليمون، من أبرز المشروبات المستخدمة فى علاج السمنة وانقاص الوزن والتخلص من الكرش، ولكن إذا تم تناوله على الريق بشكل متكرر، فإنه يعرض الجسم لعدد كبير من المتاعب الصحية.

نعرض لكم أهم أضرار تناول ماء الكمون والليمون على الريق وفقا لما جاء في موقع “businessinsider”.

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التهاب المعدة 

ما لايعلمه كثيرون أن شرب الكثير من ماء الكمون والليمون على الريق أو تكرار هذا الأمر يوميا يمكن أن يؤدي إلى حدوث التهابات المعدة وتفاقمها بل يمكن أن يتسبب في بعض الأحيان في حدوث قرح صغيرة فى المعدة.

الصداع النصفي
تناول ماء الكمون والليمون على الريق يوميا يهدد صحة جهازك العصبي، حيث اكتشفت بعض الدراسات على مر السنين، وقالت طبيبة الأعصاب ريبيكا تروب لمجلة Health في عام 2015 ، إن الفواكه الحمضية مثل الليمون موجودة على رادارات الأطباء كمحفزات محتملة للصداع النصفي والصداع، وقد يرجع هذا الارتباط إلى حقيقة أن الليمون يحتوي على نسبة أعلى من التيرامين، وهو أحادي الأمين الطبيعي الذي غالبًا ما يرتبط بالصداع من الفواكه الأخرى.

الكمون والليمون انقاص الوزن علاج السمنة الصداع النصفي ماء الليمون

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