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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الري الأسبق: مشروع توشكي يستطيع تحقيق الإكتفاء لمصر من جميع المحاصيل

توشكي
توشكي

أشاد الدكتور محمود أبو زيد وزير الري الأسبق، بحزمة المشروعات التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات إسبوع الصعيد.

 

وقال أبو زيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج صالة التحرير، والمذاع عبر قناة "صدى البلد:" افتتاح الرئيس لمشروعات إستصلاح أراضي في توشكي اليوم هو رد إعتبار لمشروع توكشي".

 

وأوضح وزير الري الأسبق:"توشكي واجهت تحديات كبيرة في توصيل المياه واختبار الأرض"، لافتا إلي أن هذا المشروع كان يحتاج لإعتمادات مالية كبيرة والدولة نجحت في توفيرها.

 

وأكمل وزير الري الأسبق:"توصيل المياة للمشروع كان أحد التحديات ونجحت الدولة في إنشاء محطة بحر البقر لتوفير المياة للزراعة.

 

وأضاف:" أرض توشكي صالحة لزراعة جميع المنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة ، لافتا إلي أن مشروع توشكي يستطيع تحقيق الإكتفاء الذاتي لمصر من جميع المحاصيل.

وزير الري الأسبق عبد الفتاح السيسي قناة صدي البلد صالة التحرير الرئيس عبد الفتاح السيسي عزة مصطفي وزير الري

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