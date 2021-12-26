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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في الصعيد خلال 2021

مبادرات السيسي.. 725,4 مليون جنيه فاتورة فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، بمحافظات الصعيد خلال عام 2021.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، من خلال انفوجراف بالارقام نتيجة المبادرات الرئاسية.

فحص 11,7 مليون.

متوسط التكلفة، 725,4 مليون جنيه.

توفير العلاج لـ 388 ألف مصاب.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما أعلنت الوزارة عن تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

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