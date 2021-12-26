محمد شريف يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك فيوتشر بالدقيقة الثالثة

أحرز محمد شريف الهدف الأول في شباك نادي فيوتشر في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة السابعة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري .

وتمكن محمد شريف من إحراز هدف تقدم النادي الأهلي في الدقيقة الثالثة بعد مراوغة أحمد عبد القادر لدفاع فيوتشر داخل منطقة الجزاء ليمررها إلى محمد شريف الذي تمكن من تسجيلها بسهولة وتسكن الشباك



وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون - حمدي فتحي - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: أليو ديانج - لويس ميكيسوني - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - محمد شريف.

بينما خاض فيوتشر المباراة بتشيل مكون من :-

محمود حمدي في حراسة المرمى وعمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وجوناثان نجويم في الدفاع وغنام محمد وناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد فاروق في الوسط وأحمد رفعت وأحمد عاطف في الهجوم.