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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رانيا هاشم: اليوم عادت الحياة إلى مشروع توشكى

رانيا هاشم
رانيا هاشم

قالت الإعلامية رانيا هاشم، إن إطلاق اسم الدكتور كمال الجنزوري، على مشروع توشكى الخير الذى تم افتتاحه اليوم، لفتة إنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت رانيا هاشم خلال برنامج "الصدى" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحياة عادت اليوم لـ مشروع توشكى، معقبة: "كنا بنسمع عنه بس، والنهاردة شوفنا مشروع فى منتهى الجمال".

وأوضحت رانيا هاشم: “تكمن أهمية مشروع توشكى فى كونه أكبر مشروع  استصلاح زراعى فى الشرق الأوسط، يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشر، إضافة إلى أن المنطقة المقام بها المشروع تتمتع بـ مناخ معتدل يساعد على تحسن المحاصيل بكل أنواعها”.

وتابعت: “توشكى مشروع تنموى متكامل وليس زراعي فقط، حيث تم تنفيذ ألف وحدة سكنية، وبدأ إنشاء الخدمات العامة مثل المدارس، مركز تجارى محطة مياه”.

الزراعة

وكان أكد محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الدولة المصرية أولت القطاع الزراعي اهتماما بالغا وتعمل على محورين، هما زيادة الرقعة المزروعة، وتحسين إنتاجية المحاصيل.

وقال “محمد القرش” أنه يتم العمل على زراعة أكثر من 500 ألف فدان بمشروع توشكى، ويتم زراعة 2.6 مليون نخلة.

أشار معاون وزير الزراعة، أن الدولة المصرية تعمل بجهد كبير لتوفير إحتياجات المواطن المصري، من المحاصيل الاستراتيجية لا سيما القمح.

وأضاف معاون وزير الزراعة،زيادة الرقعة المنزرعة، وتحسين إنتاجية المحاصيل، لها تأثير مباشر على المواطن المصري وتحسين وضعها الاقتصادي.
 

الاعلامية رانيا هاشم مشروع توشكى توشكى الخير كمال الجنزورى أهمية مشروع توشكى وحدة سكنية

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