مصاب بشلل نصفى يناشد الصحة مساعدته فى إجراء علاج طبيعى على نفقة الدولة

ناشد المواطن عبدالرحمن ربيع عبد اللطيف صالح، القاطن بكفر عبود التابعة لمركز أبشواي محافظة الفيوم، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة؛ لمساعدته في تكاليف العلاج الطبيعى.

قال عبدالرحمن ربيع فى رسالته: أنا كنت شغال باليومية ووقعت من أعلى عمود الكهرباء، وحصل كسر في النخاع الشوكي ولعدم قدرتى على تكاليف العملية وقت وقوع الحادث أدى ذلك لإصابتى بشلل نصفي ، و أمل فى العلاج الطبيعى، ومش قادر على المصاريف، ونفسى اتعالج عشان أقدر اتحرك لتوفير مصاريف عيالى".

وأضاف: "أنا راضى وصابر باللى كتبه ربنا، لكن اللى وجعنى مش بس الآلام الجسدية، بيتى الذي يكاد ينهار ومش عارف أصرف على عيالي لان لا أحد يساعدني أنا وابنائي".

وناشد وزارة الصحة أن تنظر إليه نظرة رحمة وعطف، بالموافقة على مساعدته في تكاليف العلاج الطبيعى على نفقة الدولة، لأنه لا يعمل فى الوقت الحالى ولا يملك تكاليف العملية، متمنيا ان يعود للسير على قدمية حتى يتمكن من العمل والأنفاق على أبنائه.

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