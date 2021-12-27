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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: ملف سلامة الطرق ضمن أولويات لجنة الإسكان والنقل بالشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال النائب إبراهيم شحاتة عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن اللجنة  في صدد اجراء مناقشات من أجل متابعة ملف هيئة سلامة النقل، ومناقشة مقترح إنشاء المجلس الأعلى لسلامة النقل.

وتابع شحاته خلال تصريحاته لـ "صدى البلد" أن ملف سلامة الطرق من الملفات الهامة التي تهتم بها لجنة النقل والاسكان بمجلس الشيوخ، أملا في الحفاظ على امن وسلامة المواطنين وأيضا الاستفادة الأفضل من المشروعات الخاصة بالطرق التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

ويقوم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الاثنين بمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس، بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

الإدارة المحلية مجلس الشيوخ لجنة الإسكان والإدارة المحلية المجلس الاعلى هيئة سلامة النقل

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