بقوة 1000 حصان .. لامبورجيني اوروس تحصل على ترقيات مذهلة |صور

قدمت شركة لامبورجيني الإيطالية نخبة عالية الأداء من السيارات الفريدة، مثل الايقونة افنتادور وهواركان صاحب المظهر الشرس، بالإضافة إلى النسخة "اوروس" والتي تعد هي الوحيدة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام وسط اسطول لامبورجيني العريق.

ولكن يبدو أن إم تي إم ارادت ان تبهر محبي تلك النسخة بعدة ترقيات ولكن على طريقتها الخاصة، حيث تمتعت السيارة لامبورجيني اوروس المعدلة بمظهر خارجي خاطف للأنظار، وذلك عبر طلاء خارجي لامع باللون الأسود المميز بالإضافة إلى لمسات خارجية باللون الأصفر.

وجاءت تلك اللمسات الصفراء لتشمل الاطار الخارجي من جنوط السيارة الرياضية، بالاضافة إلى مقدمة الصادم الامامي، والمرايات الجانبية صاحبة التحكم الكهربائي، كما دعمت السيارة بناشر خلفي متعدد المقاطع، مع عتبات جانبية بارز تحمل هذه اللمسات الصفراء ايضا.

الاداء الفني للسيارة لامبورجيني اوروس

تعتمد النسخة الأساسية من السيارة لامبورجيني اوروس على محرك ثماني الاسطوانات طراز V8 تيربو مزدوج بسعة 4000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 641 حصانا، مما يجعلها تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.6 ثانية، مع سرعة قصوى تقدر بـ 305 كيلومتر/ساعة.

بينما اضافت شركة التعديلات طاقة اضافيه لتلك النسخة تجعلها تنتج قوة قدرها 1001 حصانا، ولذلك نلاحظ وجود هذا الرقم بالناحية الخلفية للسيارة ليعبر عن قوتها الجديدة عبر حزمة الترقيات التي قدمتها إم تي إم، مع تحديث نظام السحب، وتعزيز السيارة بفلتر هواء خاص.