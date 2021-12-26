برلماني: منع زراعة نباتات الزينة قرار حكيم .. والدولة تضع استراتيجيات لمواجهة ندرة المياه

قال النائب محمد عطاالله عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي، اليوم بشأن منع زراعة نباتات الزينة، يأتي في ظل التحديات المائية التي يواجها العالم ومنها الدولة المصرية، منوها أن التغيرات المناخية التي نشهدها كان لها تأثير على ندرة المياه وهو ما ادركته الدولة المصرية في رسم خطط واستراتيجيات من شأنها الحفاظ على كل قطرة مياه.



وتابع عطالله في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن نباتات الزينة والاشجار تستهلك كميات كبيرة من المياه، حيث تقوم بعض المجالس المحلية بامداد الشوارع بعربات مزودة بالمياه من أجل هذه الاشجار الغير مثمرة، وبالتالي قرار منعها قرار حكيم.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم زراعة نباتات الزينة مرة أخرى، قائلا: "مفيش زراعة تاني لنباتات زينة، وشوفوا الموضوع يتعمل ازاي، مادام نقطة المياه المستخدمة صالحة للري نستخدمها في نباتات مثمرة".

وحول صعوبة تنفيذ مشروع الاستزراع، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعات قومية بتوشكى، صلاحية جميع الأراضي وأهمية فكرة المشروع، نافيا كونه مشروعا دون جدوى، مرددا: "المواضيع عشان تتعمل متتعملش كده، مينفعش نقول غير الحقيقة، بدل ما نقول مش معانا فلوس، نقول المشروع مش ناجح، لا المشروع ناجح، وكل الأراضي الموجودة حتى في وادى النطرون والدلتا، تصلح للزراعة، ومش هنحط إيدينا على خدنا".

