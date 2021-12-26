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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الانسحاب من أفغانستان

رئيس التشيك: انتظروا هجمات إرهابية في أوروبا

حلف الناتو
حلف الناتو

قال الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، إنه لا يستبعد وقوع هجمات إرهابية جديدة في أوروبا نتيجة انسحاب قوات دول الناتو من أفغانستان.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية تاس، قال زيمان في خطاب وجهه إلى المواطنين بمناسبة عيد الميلاد: "من الناحية الأمنية تردى الوضع الدولي بعد استسلام الناتو في أفغانستان، الأمر الذي أسفر عن "عودة حركة طالبان الإرهابية إلى الحكم في هذا البلد".

وشبه الرئيس التشيكي انسحاب حلف الناتو من أفغانستان بـ"معاهدة ميونخ" الموقعة أواخر سبتمبر 1938 بين ألمانيا النازية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والتي سمحت لألمانيا بضم منطقة السوديت التشيكوسلوفاكية.

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وقال: "ستقود ميونخ الأفغانية هذه على الأرجح إلى زيادة تدفقات المهاجرين من أفغانستان، لكنه سينتج عنها قبل كل شيء زيادة تهديد هجمات إرهابية جديدة، بما في ذلك في أوروبا، على غرار الهجمات على البرجين التوأمين في نيويورك".

فرنسا المانيا بريطانيا الناتو طالبان أفغانستان ميلوش زيمان حركة طالبان اخبار العالم الآن

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