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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جاد القاضي يكشف أهمية تليسكوب جيمس ويب

صدى البلد

قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن تليسكوب جيمس ويب سيضيف أبعادا جديدة  خاصة في ظل السباق المحموم لاكتشاف أصل الكون حيث أن العالم يحاول اكتشاف وجود حياة خارج الأرض.


وأوضح القاضى في مداخلة  هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON” أن  التلسكوبات الكبيرة هدفها معرفة إجابة الكثير من الأسئلة عن الكون مثل الثقب الأسود.

وكشف أن التليسكوب الأخير سيرسل للأرض صور واضحة عن الحياة في الخارج وإمكانية وجود حياة أخرى.

مناخ كوكب الأرض

وقال:"المناخ الفضائي يختلف عن مناخ كوكب الأرض وعندما يكون التليسكوب مقابل للشمس أو جهة أخرى هناك فارق  كبير في درجات الحرارة ومن ثم وجود مثل هذه الحواجب  لحماية التكنولوجيا الخاصة به".

وتابع:السيطرة على أكبر تلسكوب في العالم من الأرض من خلال المحطة الفضائية الدولية ويمكن عبر الارض أيضاً  إصلاح بعض الأعطال من الأرض وهو سر تأخر إطلاقه  حيث كان البحث مستمراً عن طريقة تمكن من علاج الاعطال على الأرض.

جاد القاضي تليسكوب جيمس ويب جيمس ويب حياة خارج الأرض خارج الأرض

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