عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشركة المنفذة لمحور سمالوط: الجودة معيار أساسي في المشاريع القومية

محور سمالوط
محور سمالوط

قال المهندس محمد شفيق رئيس قطاع بإحدى شركات مقاولات الطرق إن شركته نفذت محور سمالوط وهو محور عملاق وبه كوبري على النيل وآخر على السكة الحديد ونُفذ في سنتين". 


مشدداً في لقاء  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أنه على الرغم من سرعة التنفيذ فإن الجودة تبقى معيار مهم قائلاً :مش شرط السرعة تبقى عدم جودة فمن ينفذ مشروع على مدار عشر سنوات مالوش لزمة والعكس من يتسرع دون جودة سيلقى في القمامة". 


وكشف  أنه نظراً لجودة الأعمال والإنشاءات   التي  قاموا بها  أصبح عليهم طلب في ليبيا   قائلاً : "طلبونا للعمل في ليبيا بعد ما شافوا شغلنا مع الدولة". 


وأوضح أن طاقم شركته يعمل 24  ساعة طوال الاسبوع  على  مدار سبعة أيام دون راحة قائلاً : " نعمل طوال الأسبوع 7 أيام و24 ساعة دون راحة و لما الرئيس يروح يتفقد الشغل كل يوم جمعة رئيس قطاع زيي ينام في الموقع  عشان يبقى موجود ".

مقاولات محور سمالوط النيل سمالوط جودة الجودة

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 27 ديسمبر

سباق سيارات ينتهى حياة شاب على طريق الواحات

الشركة المنفذة لمحور سمالوط: الجودة معيار أساسي في المشاريع القومية

للاحتفال بالكريسماس.. شاب يكسو منزله بورق حائط بشكل مضحك

الذنوب التي تمنع صلاة الفجر.. 7 أفعال شائعة تحرمك 20 نعمة

قتل غدرا بجلسة صلح.. القصة الكاملة لمصرع شاب في المنوفية.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار غادة عادل من البكاء أمام طليقها مجدى الهوارى

صقيع على سيناء.. تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

عودة الأمطار والصقيع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

بالبخور.. ميدو يسخر من نفسه بعد توقعه تعادل الأهلي وفيوتشر| فيديو

شوبير يعلن مفاجأة بشأن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

إفريقيا تنتصر.. رد حاسم من الفيفا على قرار رفض ضم المحترفين الأفارقة لمنتخباتهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب البريء.. لماذا اختلف عاطف الطيب مع أحمد زكي.. وسر اتهام شيريهان بتشويه آخر أفلامه؟

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

لحظة الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان.. صور

العدالة الناجزة.. كيف أصبحت دولة القانون في عهد الرئيس السيسي

فيديو

رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع توشكي الخير

التأمين الصحي الشامل.. 10 مليارات جنيه تكلفة تطبيقه في سيناء ومدن القناة

صابر الرباعي يرد على اتهامه بحيازة المخدرات وإيمي سمير غانم تنفي شائعة ارتداء الحجاب

الثاني عربيًا.. إشادات دولية بالاقتصاد المصري في عهد السيسي

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ