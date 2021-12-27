الشركة المنفذة لمحور سمالوط: الجودة معيار أساسي في المشاريع القومية

قال المهندس محمد شفيق رئيس قطاع بإحدى شركات مقاولات الطرق إن شركته نفذت محور سمالوط وهو محور عملاق وبه كوبري على النيل وآخر على السكة الحديد ونُفذ في سنتين".



مشدداً في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أنه على الرغم من سرعة التنفيذ فإن الجودة تبقى معيار مهم قائلاً :مش شرط السرعة تبقى عدم جودة فمن ينفذ مشروع على مدار عشر سنوات مالوش لزمة والعكس من يتسرع دون جودة سيلقى في القمامة".



وكشف أنه نظراً لجودة الأعمال والإنشاءات التي قاموا بها أصبح عليهم طلب في ليبيا قائلاً : "طلبونا للعمل في ليبيا بعد ما شافوا شغلنا مع الدولة".



وأوضح أن طاقم شركته يعمل 24 ساعة طوال الاسبوع على مدار سبعة أيام دون راحة قائلاً : " نعمل طوال الأسبوع 7 أيام و24 ساعة دون راحة و لما الرئيس يروح يتفقد الشغل كل يوم جمعة رئيس قطاع زيي ينام في الموقع عشان يبقى موجود ".