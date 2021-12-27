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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شركة قطاع خاص: العصر الذهبي للإنشاءات في مصر بدأ بعد 2014

المشروعات القومية
المشروعات القومية

قال طارق يوسف رئيس أحدى الشركات العاملة مع الحكومة أن شركته تتعاون مع الحكومة في عدة قطاعات هامة بداية من  مستشفى معهد كفر الشيخ للأورام وجارى الانتهاء منها لتسليمها ومشاريع في العاصمة الإدارية سواء في بنية أساسية والعلمين في منطقة الأبراج " مزارين ".


وتابع أن شركته ليست حديثة عهد  بل تعمل في السوق من أربعة وشعرين عاماً  وتعتبر من شركات المقاولات الكبيرة" .


وعن حجم أعماله مع الدولة قال:نعمل مع الدولة بشقين حجم الأعمال في السنة وما تبقى من أعمال على مدار العام فالشق الاول تبلغ قيمته  5 مليار  جنيه وما يتبقى حجم أعمال تبلغ قيمته حوالي 20 مليار. 


وكشف أن تعاونه مع الدولة من فترة طويلة لكنه وصف الحقبة  ما بعد 2014  بالعصر الذهبي للإنشاءات في مصر 
وأوضح أن الدولة تتدخل في مشروعات قومية كبيرة  لايمكن للقطاع الخاص القيام بها بمفرده  قائلاً : القطاع الخاص لايستطيع خلق الطلب بمفرده وأيضاً القيام بمشروعات بمفرده فمثلاً العاصمة الإدارية هل يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفرداً.

الحكومة العاصمة الادارية العلمين مشروعات قومية كبيرة القطاع الخاص

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