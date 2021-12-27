شركة قطاع خاص: العصر الذهبي للإنشاءات في مصر بدأ بعد 2014

قال طارق يوسف رئيس أحدى الشركات العاملة مع الحكومة أن شركته تتعاون مع الحكومة في عدة قطاعات هامة بداية من مستشفى معهد كفر الشيخ للأورام وجارى الانتهاء منها لتسليمها ومشاريع في العاصمة الإدارية سواء في بنية أساسية والعلمين في منطقة الأبراج " مزارين ".



وتابع أن شركته ليست حديثة عهد بل تعمل في السوق من أربعة وشعرين عاماً وتعتبر من شركات المقاولات الكبيرة" .



وعن حجم أعماله مع الدولة قال:نعمل مع الدولة بشقين حجم الأعمال في السنة وما تبقى من أعمال على مدار العام فالشق الاول تبلغ قيمته 5 مليار جنيه وما يتبقى حجم أعمال تبلغ قيمته حوالي 20 مليار.



وكشف أن تعاونه مع الدولة من فترة طويلة لكنه وصف الحقبة ما بعد 2014 بالعصر الذهبي للإنشاءات في مصر

وأوضح أن الدولة تتدخل في مشروعات قومية كبيرة لايمكن للقطاع الخاص القيام بها بمفرده قائلاً : القطاع الخاص لايستطيع خلق الطلب بمفرده وأيضاً القيام بمشروعات بمفرده فمثلاً العاصمة الإدارية هل يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفرداً.