أخبار الرياضة.. إبراهيم حسن يفتح النار على كيروش.. صدام بين إيهاب جلال وبيراميدز.. إبراهيم سعيد يواصل الهجوم على نجم الأهلي.. السيطرة على حريق بنادي سموحة

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:

كشف عاطف حنفي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، عن مفاجأة كبيرة؛ حيث أعلن أن اتحاد الكرة لم يخطر ناديه بنتيحة مباراة المصري حتى هذا التوقيت خاصة بعدما تقدمنا بطلب رسمي بإعادة المباراة.

أثار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حالة من الجدل حول مواعيد بطولة كأس العالم للاندية.

وقال موسيماني عقب مباراة فيوتشر:" هل تعلم أن لدينا 3 أيام فقط عقب نهاية بطولة كأس الامم الأفريقية لتجهيز لاعبينا للمشاركة في بطولة العالم للاندية".

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن وجود خلاف حاد بين إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز وإدارة ناديه بسبب أخطاء شريف إكرامي حارس الفريق في مباريات الدوري والتي كان آخرها مباراة إنبي ببطولة الدوري.

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن حسين الشحات لاعب الأهلي لم يُقدم الإضافة للفريق وأن مستواه متراجع خلال الفترة الحالية.

تحدث إبراهيم حسن، مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندري، عن رأيه في عدم ضم الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كيروش للاعبين من ناديه.

نجح أفراد أمن نادي سموحة السكندري، في السيطرة على حريق حريق نشب بأحد غرف الكهرباء، نتيجة حدوث ماس كهربائي بالغرفة الواقعة بين باب 5 وباب 8، حيث استعان أفراد الأمن بمضخات الحريق التابعة للأمن الصناعي بالنادي.