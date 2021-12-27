أخبار الرياضة.. إبراهيم حسن يفتح النار على كيروش.. صدام بين إيهاب جلال وبيراميدز.. إبراهيم سعيد يواصل الهجوم على نجم الأهلي.. السيطرة على حريق بنادي سموحة

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:
مفاجأة من اتحاد الكرة.. فاركو يكشف تفاصيل جديدة بشأن نتيجة مباراة المصري في الدوري
كشف عاطف حنفي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، عن مفاجأة كبيرة؛ حيث أعلن أن اتحاد الكرة لم يخطر ناديه بنتيحة مباراة المصري حتى هذا التوقيت خاصة بعدما تقدمنا بطلب رسمي بإعادة المباراة.
موسيماني يثير الجدل حول مواعيد بطولة العالم للاندية
أثار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حالة من الجدل حول مواعيد بطولة كأس العالم للاندية.
وقال موسيماني عقب مباراة فيوتشر:" هل تعلم أن لدينا 3 أيام فقط عقب نهاية بطولة كأس الامم الأفريقية لتجهيز لاعبينا للمشاركة في بطولة العالم للاندية".
صدام بين إيهاب جلال وبيراميدز بسبب تجميد إكرامي
كشف الإعلامي محمد فاروق، عن وجود خلاف حاد بين إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز وإدارة ناديه بسبب أخطاء شريف إكرامي حارس الفريق في مباريات الدوري والتي كان آخرها مباراة إنبي ببطولة الدوري.
إبراهيم سعيد يواصل الهجوم على نجم الأهلي: لو في جيلنا مش هيلعب.. فيديو
قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن حسين الشحات لاعب الأهلي لم يُقدم الإضافة للفريق وأن مستواه متراجع خلال الفترة الحالية.
خايفين اللاعيبة تعضهم.. إبراهيم حسن يعلق على عدم ضم لاعبي الاتحاد للمنتخب .. فيديو
تحدث إبراهيم حسن، مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندري، عن رأيه في عدم ضم الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كيروش للاعبين من ناديه.
بالفيديو.. السيطرة على حريق بنادي سموحة
نجح أفراد أمن نادي سموحة السكندري، في السيطرة على حريق حريق نشب بأحد غرف الكهرباء، نتيجة حدوث ماس كهربائي بالغرفة الواقعة بين باب 5 وباب 8، حيث استعان أفراد الأمن بمضخات الحريق التابعة للأمن الصناعي بالنادي.