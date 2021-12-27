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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 280 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الشرقية

مدير مديرية الطب
مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

 

وشدد على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من مرض الحمى القلاعية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

 

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون الحمى القلاعية والتي بدأت أعمالها في 16 نوفمبر 2021 قامت من خلال 180 لجنة بتحصين  280 ألف و 33 رأس ماشية  ضد مرض الحمى القلاعية و 276 ألف و 366  ضد مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 12 آلاف و 645  رأس ماشية ، وذلك خلال الفترة من 16 / 11 / 2021 إلي 23 / 12 / 2021.

 

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وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد 480  ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك ، كما تم تنفيذ 415 لجنة لمتابعة سير عمل اللجان وتذليل المعوقات لإنجاح الحملة ..

 

و أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن  لجان التحصين باشرت  عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظر الزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

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