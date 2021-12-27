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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. وفاة مصممة أزياء مسرحية شهيرة.. وإصابة عبير صبري وزوجها بـ كورونا

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

إلغاء ندوة إلهام شاهين بقصر السينما.. اعرف السبب

 

قرر قصر السينما التابع لوزارة الثقافة تأجيل صالون تكريم الفنانة إلهام شاهين نظرا لإصابتها بنزلة برد شديدة بشكل مفاجئ.

وعلقت الصفحة الرسمية لقصر السينما على موقع فيسبوك :"بسبب اصابتها بنزلة برد شديدة صباح اليوم الغاء الصالون الثقافى الذى كان من المفترض ان يقام الليلة بقصر السينما مع النجمة الهام شاهين وسوف نوافيكم بموعد الصالون قريبا ونتمنى للنجمة الهام شاهين الشفاء العاجل. 

 

بيات شتوي.. 8 أفلام لم تفلح فى تحقيق نصف مليون جنيه فى يوم

تشهد دور العرض السينمائى فى الفترة الحالية، منافسة شديدة على الإيرادات بين 8 أفلام، هي “أبو صدام ومربع برامودا والبعض لا يذهب للمأذون مرتين والإنس والنمس والمحكمة وبرا المنهج وريتسا وعروستى”، وهو ما يعكس حالة من الانتعاشة الفنية.

ورغم كثرة عدد الأفلام المعروضة، إلا أنها لم تحقق الإيرادات المرجوة منها ولم تفلح فى تخطى النصف مليون جنيه، حيث بلغ إجمالى إيرادات الأفلام أمس، الأحد 459009 جنيها حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة بعد عرض فيلمى “أبو صدام ومربع برمودا”.

 

عمرو دياب يطرح أغنية "كتر من قربك"

طرح النجم الكبير عمرو دياب أغنية جديدة تحمل اسم “كتر من قربك ” ، والتى تعد واحدة من اغانى البومه الذى يطرحه أغانيه تباعاً.

"كتر من قربك" كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.

 

وفاة مصممة الأزياء نعيمة العجمي في المستشفى

أعلن الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك عن وفاة  مصممة الازياء الشهيرة نعيمة العجمى .

وأكد منير مكرم فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انهع حتى الأن لم يتم تحديد موعد الدفن أو المكان ، حيث توفت فى الحال ومازالت فى أحدى المستشفيات .

 

بعد عرضها أمس.. التفاصيل الكاملة لـ حكاية تقلها دهب I فيديو

أذيعت أمس أولى حلقات حكاية تقلها دهب، والتى تعد آخر حكايات مسلسل “ إلا أنا”، حيث تعد تلك الحكاية ذات طبيعة خاصة لأنها مستوحاة من مسيرة ثلاثة بطلات على عالم الرياضة .

مسلسل إلا أنا فكرة الكاتب يسري الفخراني وكتب حكاية تقلها دهب حسن كمال.ويخرجها أحمد يسري.

 

سلوى عثمان: ريهام عبد الغفور في الغرفة 207 خضتني وتقدم دورها بـ تمكن

أكدت الفنانة سلوى عثمان أن سعيدة بالمشاركة فى بطولة مسلسل الغرفة 207، والذى تشارك فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم محمد فراج وريهام عبد الغفور ومن إخراج محمد بكير.

وتابعت سلوى عثمان فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: كل المشاركين فى العمل قدموا دورهم على أفضل وجه ، وبشكل شخصي أرى أن ريهام عبد الغفور ومحمد فراج سيفاجئون الجمهور بأدائهم للشخصيات . 

 

لوسي تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل عودتها للمسرح بـ "أم العروسة" و"الحفيد"

كشف الفنانة لوسى، إنها بصدد التعاقد رسمياً على بطولة عمل مسرحى جديد مأخوذ عن روايتى “أم العروسة” و"الحفيد" للأديب الكبير عبدالحميد.

وقالت لوسى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: “لم اتعاقد رسمياً حتى الأن على بطولة المسرحية ومن المقرر أن يحدث ذلك الأيام القادمة، حيث قرأت النص المسرحى وحظى بإعجابى بشكل كبير، وحضرت فعلياً بروفتين”. 

 

إصابة عبير صبرى وزوجها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة عبير صبري عن إصابتها بفيروس كورونا هي وزوجها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام.

ونشرت صوره برفقة زوجها وعلقت قائلة: " كورونا ايجابي انا وزوجي .. الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا .. ادعولنا ربنا يشفينا ".

 

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