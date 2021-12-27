لوسي تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل عودتها للمسرح بـ "أم العروسة" و"الحفيد"

معالجة مختلفة

كشف الفنانة لوسى، إنها بصدد التعاقد رسمياً على بطولة عمل مسرحى جديد مأخوذ عن روايتى “أم العروسة” و"الحفيد" للأديب الكبير عبدالحميد.

وقالت لوسى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: “لم اتعاقد رسمياً حتى الأن على بطولة المسرحية ومن المقرر أن يحدث ذلك الأيام القادمة، حيث قرأت النص المسرحى وحظى بإعجابى بشكل كبير، وحضرت فعلياً بروفتين”.

وأضافت "لوسى”: الروايتان سيتم تقديمها بشمل مختلف عن الأعمال السينمائية الشهيرة “أم العروسة” و"الحفيد"، حيث تم كتابة المعالجة بشكل مختلف تماماً، معتمدة على شطرين فقط من الرواية الأصلية".

وتتابع لوسى قائلة: “سعيدة للغاية بالعودة إلى لقاء جمهورى من خلال المسرح، كما أن النص المسرحى شجعنى على الموافقة والعودة مرة أخرى الى المشاهدين”.

وكانت الفنانة لوسى احتفلت بعيد ميلادها منذ عدة أيام، حيث تعد واحدة من أبرز الراقصات بالإضافة الى كونها واحدة من أهم الفنانات المتواجدات على الساحة.

وقدمت لوسى خلال مشوارها الفنى من 60 عملاً فنياً بين السينما والمسرح والتليفزيون ، ولعل أبرزها فيلم سارق الفرح وليالى الحلمية سمارة وولى العهد وزيزينيا وفارس المدينة والحب فى الثلاجة والبحث عن سيد مرزوق.

سارق الفرح :

وعلى الرغم من تقديم لوسى الى عدد كبير من الأعمال الهامة فى السينما والدراما التلسفزيونية الا ان فيلم سارق الفرح يظل من أهم أفلامها ، حيث قام بإخراجة داوود عبد السيد .

العمل كان مرشح للمشاركة فى بطولته بجانب لوسى الفنان أحمد زكى الا انه إعتذر ثم تم ترشيح الفنان محمد فؤاد الذى أختلف مع زوج الفنانة لوسى على الأجر كونه منتج العمل ، فتم ترشيح ماجد المصرى .

وكشف لوسى فى أحدى حوارتها التليفزيونية انها حين علمت بان محمد المصرى هو من سيقوم ببطولة العمل أمامها بكت ، نظراً لانه علاقتهم لم تكن وطيدة خلال تلك الفترة ، حيث كان يعملان فى أحدى الاماكن إذ كان يقوم “ المصرى ” بتقديم فقرة غنائية ، بينما تقوم “ لوسى ” ، بتقديم فقرة إستعراضية ، مؤكدة ان علاقتهم توطدت خلال التصوير وأصبحا صديقان .

ليالى الحليمة :



إما من فى الدراما التليفزيونية فقد قدمت لوسى عدد من الأعمال الهامة مثل ليالى الحلمية وارابيسك وزيزينيا ، وكشفت لوسى عن علاقها بالمؤلف أسامة أنور عكاشة خلال تصوير مسلسل ليالى الحلمية ، حيث أكدت انه أقنع المخرج إسماعيل عبد الحافظ بالعدول عن قرار أستبعادها من العمل .

وإضافت لوسى خلال لقاء لوسى خلال حوار تليفويونى ، ان بعد ذلك جمعتها علاقة طيبة للغاية بالمخرج إسماعيل عبد الحافظ حتى انه استعان بها فى بعض الاعمال التى لم تكن من كتابة أسامة أنور عكاشة .