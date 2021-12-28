الطاقة الشمسية ببنبان .. مشروع قومي عملاق لتوليد الكهرباء ..شاهد

تقع محافظة أسوان ، في أقصى جنوب مصر، وأطلق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية ، فهى تستحق ذلك لما تمتلكه من مقومات عديدة ومتنوعة حيث يتجسد على أرضها مشروعات عملاقة أصبحت وستصبح لها تاريخ تخلده ذاكرة الوطن أمد الدهر .

واليوم نلقى عبر منصة "صدى البلد" الضوء على أبرز مشروعات القرن الـ 21 والتي تقام على أرض أسوان في الجمهورية الجديدة وهو مشروع " الطاقة الشمسية " ببنبان ، والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس الإثنين 27 ديسمبر 2021 ، ليساهم هذا المشروع القومي في توليد الطاقة الكهربائية من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة ، وضخها للشبكة القومية .

انتابت أهالى قرية بنبان فرحة عارمة عقب افتتاح الرئيس السيسي لمجمع الطاقة الشمسية والتى تحولت إلى عاصمة للطاقة الشمسية على مستوى العالم ، وقد إنتقلت عدسة " صدى البلد " إلى القرية ، وتم عقد لقاءات مع الأهالى الذين عبروا عن فرحتهم بهذا المشروع القومى العالمى الضخم ، مقدمين شكرهم للرئيس السيسى على تتفيذ العديد من المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية ، وعلى ما حققه من إنجازات متمثلة فى هذا المشروع الضخم، واصفينه بأنه امتداد لأمجاد وإنجازات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وأكد العديد من أهالى عاصمة الاقتصاد أيضاً بأن أسوان أصبحت مصدر الطاقة عبر العصور حيث أنه يوجد أكبر مشروعين لإنتاج الطاقة الكهربائية على أرضها بداية من السد العالى الذى يعد أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين ويساهم في توفير 2100 ميجاوات ، وصولاً إلى مشروع الطاقة الشمسية ببنبان والذى يعد أيضاً أعظم مشروع في القرن الـ 21 ، ولاسيما بأنه سيساهم في نهايته بتوفير 2050 ميجاوات للشبكة القومية والتي سيتم ضخها للشبكة القومية ، كما أن مشروع بنبنان سيساهم فى خلق مجتمع عمرانى كبير فى صحراء أسوان بالظهير الصحراوى للقرية ، ويساعد أيضاً فى توفير آلاف من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة أيضاً.

وفى نفس السياق قال عبدالعزيز محمود – من أهالى قرية بنبان بأننا كنا نعانى مشاكل كبيرة فى عبور نهر النيل ، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بإفتتاح أكثر من كوبرى ساعد فى حركة النقل ، ومنها كوبرى كلابشة ، كما أن مشروع الطاقة الشمسية يحد من البطالة ، وقد أحدث حالة من الحركة والإزدهار داخل القرية .

ومن جانبه كان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان علي أن مشروع الطاقة الشمسية يستهدف إنتاج 2050 ميجا وات بما يعادل إنتاج السد العالى من الطاقة والذى يبلغ 2100 ميجا وات، مضيفاً أنه تم دخول 1465 ميجا وات مؤخراً إلى الشبكة القومية للكهرباء للاستفادة منها، بعد إنتاجهم بواسطة 32 شركة بمشروع الطاقة الشمسية بنبان، وهى بمثابة "أكثر من نصف إنتاج السد العالى".



وكان قد أعلن في وقت سابق محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن جائزة التميز الحكومي العربية اختارت مشروع بنبان للطاقة الشمسية التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأفضل مشروع حكومي لتطوير البنية التحتية.

فيما كانت وزارة الكهرباء قد أعلنت فى وقت سابق بأن مشروع بنبان فاز بأفضل مشروع من البنك الدولى بإعتباره أكبر مشروع للخلايا الشمسية على مستوى العالم ، وبلغ إجمالي استثمارات المشروع 2 مليار دولار، وأن مصر تستهدف ان يصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2022 إلى 8200 ميجا وات بنسبة 20% ، كما أنه من المستهدف ان يتم زيادة هذه النسبة فى عام 2035 لتصل الى 42% من إجمالي القدرات المولدة من الشبكة.

بينما أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأن مشروع بنبان بمحافظة أسوان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية حصل على جائزة التميز الحكومى العربية فى دورتها الأولى كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، موكدا أنه يطلق على مجمع بنبان الشمسى عاصمة العالم للطاقة الشمسية.

وأضاف بأن منطقة بنبان بمحافظة أسوان أصبح يطلق عليها عاصمة العالم للطاقة الشمسية لكونها تضم أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتى يبلغ عددها 40 محطة بقدرة 1465 ميجا وات.

هذا ويضم المشروع أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بإجمالى عدد 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات بالكامل وجارى ربطها بالشبكة القومية للكهرباء حيث أن هذا المشروع ينفذ بنظام التملك و البناء والتشغيل boo بالتعاون مع القطاع الخاص .