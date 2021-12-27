زي النهاردة.. تعادل الأهلي مع الأوليمبي في ليلة بكاء علاء ميهوب.. نوستالجيا

شهد يوم الاحد 27 ديسمبر عام 1992 تعادل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي مع فريق الأوليمبي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم علي ملعب ستاد المقاولون العرب في إطار منافسات الاسبوع العاشر بالدوري المصري.

علاء ميهوب تقدم للفريق السكندري بهدف سجله في مرمي زميله السابق أحمد شوبير عند الدقيقة 31 من الشوط الاول.

وعقب تسجيله هدف فريق الأوليمبي فى اللقاء دخل علاء ميهوب في نوبة بكاء هستيري غير مصدق ما حدث، بعدما تم الاستغناء عنه من قبل مجلس إدارة النادي الأحمر قبل ستة اشهر فيما عرف إعلاميا بمذبحة الأربعة الكبار ولم يستطع اكمال اللقاء.

وأدرك حسام حسن التعادل للمارد الأحمر الذي ارتدي الزي الأخضر خلال هذا اللقاء بهدف سجله من ضربة رأس علي يمين محمد سلام حارس الأوليمبي قبل ربع ساعه من النهاية ليرتفع رصيد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي إلي 16 نقطة من تسع مباريات فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز في ذلك الوقت.