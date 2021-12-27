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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنبان بوابة لتشجيع المستثمرين للعمل في الطاقة الجديدة.. فيديو

بنبان
بنبان

قال هشام الجمل رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية في بنبان، إن بنبان كانت البوابة لتشجيع المستثمرين في العمل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدا أن مشروع بنبان مساحتها 37 كيلو متر مربع و8843 فدان وعمل على 32 شركة .

وأضاف هشام الجمل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن مشروع بيبان تصل استثماراته إلى 2 مليار دولار من خلال بنوك ممولة، مؤكدا أن العمل بالطاقة الشمسية يعتبر نقلة نوعية في مصر .

وأوضح رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية في بنبان، أن الجمعية الهدف من إنشائها هو التحدث باسم كيان واحد مع الحكومة ونعمل على إدارة الخدمات المتواجدة في المشروع، مؤكدا أن الشركات المساهمة تنفذ مشروعات مسؤولية مجتمعية وتنموية في منطقة المشروعات بأسوان ونعمل على تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة في مناطق أخرى.

مجلس إدارة المشروعات استثمارات الحكومة استثمار العمل مسؤولية مجتمعية الطاقة الشمسية الطاقة الجديدة والمتجددة

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