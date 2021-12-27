سوق المستعمل..سيارة شهيرة مستعملة موديل 2009 بـ 50 ألف جنيه فقط

يبحث كثير من المستهلكين عن اقتناء سيارة صغيرة الحجم، لسهوله قيادتها، وأيضا لتوافر قطع غيارها وتوفيرها للوقود، لذلك اتجه الكثير الي سوق المستعمل نظرا لأسعاره المناسبة، بعيدا عن السيارات الزيرو، ومن بين الإصدارات الشهيرة تأتي الايقونة الصينية اسبرانزا "A113" موديل 2009.

تأتي سيارة اسبرانزا A113 موديل 2009 بمحرك سعة 1300 سي سي، حيث أن قدرته الحصانية تقدر بي 87 حصان، رباعي الأسطوانات، وعزم الدوران يبلغ 114 نيوتن .متر، بالإضافة إلى أن السيارة بنظام دفع أمامي للعجلات، بها ناقل حركة مانيوال بعدد خمسة سرعات، حيث يصل زمن التسارع الخاص بها من مرحلة الثبات وصولاً إلى سرعة 100 كم/س يبلغ تقريبا 16 ثانية، بالإضافة إلى أن معدل استهلاك سيارة من الوقود، حيث تستهلك لكل 100 كم حوالي 6 لتر.

تأتي سيارة اسبيرانزا A113 موديل 2009 بطول يبلغ حوالي 3.700 متراً، بينما يبلغ العرض حوالي 1.587 متراً، مع ارتفاع يقدر بحوالي 1.527 متراً، حيث أن وزنها الصافي يبلغ 1040 كم، كما تأتي بخزان وقود بسعة 43 لتراً.

بالإضافة إلى أن سيارة اسبيرانزا A113 تتمتع بِنظام فرامل ABS مانع للانزلاق، مع توفير نظام سنتر لوك قفل مركزي لجميع الأبواب حرصاً على سلامة الأطفال أثناء القيادة، وكذلك إمكانية فتح غطاء تنك البنزين اتوماتيك.

بالإضافة إلى أحزمة الأمان، بجانب وجود مصابيح ضباب أمامية، كما تتمتع بتوفير وراديو، وأيضا مشغل أسطوانات CD / MP3، وتتمتع السيارة بنظام المؤازرة الاتوماتيك، وكذلك زجاج كهرباء أمامية وخلفية لمزيد من التحكم والرفاهية، كما تتمتع بِمرايات ضم كهرباء.

وتتراوح اسعار اسبرانزا A113 موديل 2009 في سوق المستعمل من 50 ألف الي 60 الف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.