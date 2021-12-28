نظر محاكمة خادمة وشريكها المتهمين بسرقة فيلا الفنانة نادية الجندي..اليوم

تنظر محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة خادمة وشريكها، المتهمين بسرقة فيلا الفنانة نادية الجندي.

وتبين من التحقيقات، أن الخادمة سرقت ساعة ذهب وخاتمين ألماظ أثناء تنظيف الفيلا، مستعينة بشريك لها في الجريمة، ولاذا بالفرار إلى محافظة الإسكندرية.

تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الفنانة نادية الجندي، بتعرض فيلتها الكائنة بدائرة المركز للسرقة، واتهمت خادمتها بسرقة مصوغات ذهبية.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وأن الخادمة سرقت المصوغات الذهبية من غرفة الفنانة نادية الجندي، أثناء القيام بأعمال التنظيف ولاذت بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمة واقتيادهم لديوان القسم، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.