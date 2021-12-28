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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

شكوى إلى محافظة الجيزة .. عقار مخالف يهدد حياة سكان رشاد أبو زيد بالوراق

صدى البلد

استغاث سكان حارة رشاد أبو زيد من شارع محمود عبد العاطي وراق العرب التابعة لمحافظة الجيزة ، في رسالة بعثوا بها إلى محافظة الجيزة عبر خدمة شكاوى "بين الناس"بموقع "صدى البلد"؛ من وجود  عقار مخالف يعرض سكان المنطقة للخطر.

ويقول المواطن أشرف على الخولى فى شكواه: “تم بناء برج ١٢دور بجانب بيتي وبيتي تلات ادوار في حارة ٤متر مما أدى إلى إحداث تصدعات وشروخ بالمنزل الخاص بنا ذهبت إلي قسم الوراق وتقدمت بمجموعة من المحاضر ضد صاحب البرج الذي تسبب في دمار منزلي وهذه المحاضر لإثبات حالة وتشكلت لجنة من حي الوراق ومحافظة الجيزة وصدر قرار هدمي كلي لحد سطح الأرض وليست أنا المتسبب مع العلم أن الحي يلزمني بتنفيذ قرار الهدم وأنا ليس لدي القدرة المالية لأهدم البيت أو بناؤه من جديد”.

 


وأضاف: “تقدمت بها في خدمة المواطنين ولم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد صاحب البرج وهو يعمل الأن مصالحة مع الحي لتدمير البيت أو بناء البرج وكل مذهب للحي يخبرني أن مشكلتي مع المحافظة والمحافظة تقول لي مشكلتي مع الحي ولا حياه لمن تنادي على العلم أن هذه الشكوى منذ عام ٢٠١٨ ولكن بعد ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراءات منذ ذلك الوقت، مناشدين المسئولين الحضور للمعاينة فى أسرع وقت ممكن والنظر إلى سكان هذه المنطقة بعين الرحمة، واتخاذ قرار تنفيذ الهدم  للحفاظ على أرواح سكان المنطقة”.


للتواصل مع الشاكى من خلال رقم
٠١١٢٥٨٨٤٢٧٣ أو ٠١٢٢٨٠٨٥١٨٨

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الجيزة عقار مخالف وراق العرب حى الوراق تصدعات شروخ قسم الوراق

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