تعرف على أسباب فصل دواسة الوقود "البنزين"

لا تخلو قيادة السيارات من الأعطال الميكانيكية والكهربائية، لذلك يقع كثير من قائدي السيارات في مشكلات مختلفة، فبعضها قد يسبب توقف المحرك وعدم استجابة السيارة لبعض الأوامر، لكن مع اتباع الصيانات المنتظمة من وقت لآخر ستتفادى ذلك.

1 ـ عدم الاستجابة

عندما تفصل دواسة الوقود عطلًا خطرًا بسيارتك هو أن تلك المشكلة قد تظهر أثناء سيرك على طرق، فتستمر السيارة في التسارع دون القدرة على إيقافها، ما قد يتسبب في حوادث، وذلك قد يصدر من انقطاع في اسلاك الدواسة، لذلك فمن الضروري معرفة سبب تعليق دواسة البنزين وكيفية التعامل.

2 ـ الفلتر

عدم تغيير فلتر البنزين بشكل منتظم يؤدي إلى انسداده وتلفه، وهو ما يضعف مرور البنزين من خزان الوقود إلى غرفة الاحتراق في المحرك.

3 ـ الأجزاء المتلفة

قد يكون هناك تلف أو عطل في حساس البنزين في السيارة، مع احتمال تلف فلتر الهواء أو انسداده نتيجة تراكم الملوثات والرواسب وتكلسها عليه، بجانب تلف أو تعطل مضخة البنزين أو أحد أجزاؤها في محرك السيارة.