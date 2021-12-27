مسئول أمريكي يدعو إلى عدم الاحتفال بأعياد الميلاد

دعا مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، الأمريكيين إلى إلغاء الاحتفالات بعيد رأس السنة، في ظل الانتشار المتزايد لمتحور "أوميكرون"، وفق ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز".

وتوجه فاوتشي إلى الأمريكيين قائلا: "إذا كنتم مطعمين وحاصلين على الجرعات المعززة من اللقاح المضاد لكورونا، فلا مانع من حضور تجمع عائلي صغير بمناسبة رأس السنة.. إما إذا أردتم حضور حفلة ليلة رأس السنة بمشاركة 30 إلى 50 شخصا دون معرفة حالات التطعيم، فأوصي بشدة عدم المشاركة والابتعاد عن هكذا احتفالات".

وتأتي دعوة فاوتشي، في أعقاب دعوة العديد من المسؤولين في الولاية إلى تجنب مخالطة أي فرد غير ملقح ضد الوباء أو حتى إلغاء التجمعات للعام الثاني على التوالي.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 279.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.4 مليون وفاة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ816.463 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 52.092.894.