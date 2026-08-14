ليلة استثنائية لـ الملك لير على المسرح القومي

احتفل البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إيهاب فهمي بوصول العرض المسرحي «الملك لير»، من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان سامح مجاهد، إلى 200 ليلة عرض، بإيرادات تخطّت 6 ملايين جنيه على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وذلك عقب انتهاء العرض، وسط حضور عدد من قيادات وزارة الثقافة والفنانين والصحفيين، وبمشاركة جمهور المسرح القومي.

وعقب انتهاء العرض، وجّه المخرج شادي سرور الشكر إلى إدارة المسرح وجميع العاملين بالعرض، تقديرًا للجهود المبذولة في إنجاحه، كما رحّب بالحضور، وفي مقدمتهم الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، والفنانة نادية مصطفى.

ووجّه الفنان يحيى الفخراني الشكر إلى أسرة «الملك لير»، قائلًا: «أشكر أسرة عمل الملك لير؛ فأنتم سبب هذا النجاح والوصول إلى 200 ليلة عرض، كما أوجه الشكر إلى جميع العاملين بالمسرح على الجهد المبذول لإنجاح العرض».

واحتفل فريق العمل بهذه المناسبة وسط الحضور والجمهور، حيث تم تقطيع قالب الحلوى والتقاط الصور التذكارية، في أجواء احتفالية احتفاءً بالوصول إلى الليلة الـ200.

وتُعد «الملك لير» من أبرز التجارب المسرحية التي أعادت تقديم النص الشكسبيري الخالد برؤية فنية معاصرة، من ترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وإخراج شادي سرور.

العرض بطولة النجم يحيى الفخراني، ويشاركه البطولة: طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، وأحمد سمير، ديكور حمدي عطية، أعمال النحت مصطفى التهامي، ملابس علا علي، إضاءة الحسين «كاجو»، موسيقى أحمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، وماكياج إسلام عباس.



ويُعرض «الملك لير» من الخميس إلى الأحد أسبوعيًا، في تمام الساعة 9 مساءً، على خشبة المسرح القومي بالعتبة، مع إتاحة الحجز يوميًا من شباك التذاكر بدءًا من الساعة 4 عصرًا، بأسعار تذاكر 60 و80 و110 جنيهات.