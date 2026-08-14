أبوظبي تفتح أبوابها للناشرين الجدد.. تفاصيل مبادرة عربية تمنح دور النشر الناشئة فرصة مجانية للظهور الدولي

تمثل مبادرة اتحاد الناشرين العرب بالتعاون مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب خطوة مهمة لدعم دور النشر العربية الجديدة، عبر إتاحة أجنحة مجانية لها ضمن الدورة الخامسة والثلاثين للمعرض.

وتستهدف المبادرة الناشرين الذين لم يسبق لهم المشاركة في المعرض، بما يمنحهم فرصة الوصول إلى جمهور جديد، والتعرف على أسواق النشر، وبناء علاقات مهنية مع ناشرين ومؤسسات ثقافية من المنطقة والعالم.

ولا تقتصر أهمية المبادرة على الإعفاء من رسوم الأجنحة، وإنما تمتد إلى البرنامج المهني المصاحب، الذي يوفر للمشاركين مساحة لتبادل الخبرات والتعرف على التطورات الحديثة في صناعة النشر.

وتكشف الخطوة عن توجه متزايد نحو مساندة الناشرين الجدد باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في تجديد صناعة الكتاب العربي وتوسيع خريطة الإنتاج الثقافي.



