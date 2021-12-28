أبرز 5 سيارات سيدان مبيعا في مصر لعام 2021

استطاعت فئة السيدان ان تتربع على عرش السيارات داخل السوق المصري لعام 2021، بعد ان حققت مبيعات كبيرة إلى جانب الإصدارات الأخرى، وذلك لما تتمتع به من مقاومات كثيرة، إلى جانب الاطلالة الخاصة بكل علامة تجارية.

1 ـ تويوتا كورولا

تستمد سيارة تويوتا كورولا 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بنوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال والآخر أوتوماتيكي الأداء من طراز CVT .

تتمتع تويوتا كورولا موديل 2021 بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها جنوط 16 بوصة، مصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهارية LED، عجلة قيادة متعددة الأغراض، ومكيف هواء أتوماتيك، زجاج كهربائي، وشاشة عرض البيانات عدادات 4.2 بوصة، مرايات جانبية كهربائية .

أسعار تويوتا كورولا موديل 2021:

الفئة الأولى ACTIVE بسعر 295000 جنيه .

الفئة الثانية ACTIVE بسعر 320000 جنيه .

الفئة الثالثة ACTIVE+ بسعر 323500 جنيه .

الفئة الرابعة COMFORT بسعر 355000 جنيه .

الفئة الخامسة COMFORT + بسعر 358600 جنيه .

الفئة السادسة سمارت بسعر 385000 جنيه .

الفئة السابعة فتحة سقف بسعر 405000 جنيه .

2 ـ شيفروليه ماليبو

تحتوي السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2021 على محرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 163 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر منظومة الدفع الأمامي تتكون من 6 سرعات.

وتضم شيفروليه ماليبو موديل 2021 حزمة من وسائل الحماية وتشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS تبدأ من 2 وحتى 6 وسائد للفئة عالية التجهيز، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وخاصية الثبات الالكتروني، مع برنامج متابعة ضغط الاطارات، وفرامل يد كهربائية.

أسعار شيفروليه ماليبو موديل 2021:

الفئة الأولى LS بسعر 380000 جنيه.

الفئة الثانية LTبسعر 435000 جنيه.

3 ـ هوندا سيفيك

ينتمى طراز هوندا سيفيك موديل 2021 إلى فئة السيدان، كما أنها حصلت على محرك رباعى الإسطوانات، سعة 1600 سي سي، يمكنه إخراج قوة قدرها 124 حصان، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيكي.

وزودت بحزمة من التجهيزات ومن أبرزها خاصية الدخول الذكي، وزر تشغيل المحرك، ونظام منع إدارة السيارة بدون مفتاح، ومثبت سرعة، وخاصية تشغيل السيارة من الخارج بواسطة الريموت، ونظام التحكم فى الجر عند المنحدرات TCS، وخاصية التوازن فى الأماكن المرتفعة HSA، وفرامل يد أتوماتيكية.

يبلغ سعر هوندا سيفيك موديل 2021 بـ 460 ألف جنيه.

4 ـ ام جي 5

حصلت سيارة ام جي 5 موديل 2021 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، بقوة 120 حصان، و 150 نيوتن. متر من عزم الدوران، عبر ناقل حركة أوتوماتيكي، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتحتوى سيارة ام جي 5 على مجموعة من التجهيزات والكماليات، ومن أبرزها خاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك هالوجين، ضبط المرايا الخارجية كهربائيا، مكيف هواء، مثبت سرعة، خاصية تعديل المقاعد الأمامية، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية، بلوتوث، وUSB.

أسعار ام جي 5 موديل 2021:

الفئة الاولى STANDARD بسعر222990 جنيه.

الفئة الثانية COMFORT بسعر242990 جنيه.

الفئة الثالثة LUXURY بسعر 262900 جنيه.

5 ـ هيونداي اكسنت

ودعمت سيارة هيونداي أكسنت موديل 2021 بمحرك 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة قدرها 123 حصان، و 156 نيوتن. متر من عزم الدوران، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/س، وببلغ نسبة استهلاكها للوقود 6.3 لتر عندما تقطع مسافات قدرها 100 كم.

تتميز المقصورة الداخلية، بشاشة ملونة تعمل باللمس و نظام صوتي و ترفيهي، كما تحتوي على مقود حركة متعدد المهام، حساسات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، تكييف هواء، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي، و فتحة سقف للفئات الأعلى.

أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2021:

الفئة الأولى TINTED GLASS بسعر215900 جنيه.

الفئة الثانية SR / TINTED GLASS بسعر 225900 جنيه.

الفئة الثالثة DAB ABS TINTED GLASS بسعر 231900 جنيه.

الفئة الرابعة DAB ABS PLUS TINTED GLASS بسعر241900 جنيه.

الفئة الخامسة HIGHLINE TINTED GLASS بسعر251900 جنيه.