زوجي نكدي ولو ملقاش نكد يخلقه.. 4 كلمات موجعة من مبروك عطية

معاشرة الزوج أو الزوجة النكدي أو النكدية.. سؤال ورد إلى الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر تقول السائلة: زوجي نكدي ولو ملقاش نكد يخلقه.. أعمل ايه؟

معاشرة الزوج أو الزوجة النكدي أو النكدية

وقال الدكتور مبروك عطية في بيان حكم معاشرة الزوج النكدي أو النكدية: “فيه كلمتين للي معاشرة زوج نكدي أو من يعاشر نكدية، ألا تكون سبباً في نكده أو نكدها، لأن الدين عبادة ومعاملة، ربنا بيقول ”وعاشروهنا بالمعروف" والمعروف مفهوش نكد نهائي"، مضيفاً هناك ثقافات وبيئة لشخص يعتاد على النكد وحتى يكون الله معي وناصري يجب ألا أكون السبب في هذا وأن أصبر حتى تنفذ الطاقة.

وتابع:" صاحب النكد له أربع كلمات توجع، فقد سئل النبي صلى الله عن أحب العمل إلى الله فقال: “ادخالك السرور على قلب مسلم”، ومراتك أو زوجك أقرب ويجب ابعاده عن النكد كلاماً وفعلاً وسلوكاً، الحياة فن تعايش ولا يمكن أن يكون نكد، قال صلى الله عليه وسلم:"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي"، وهذه دعوة للاقتداء بالنبي الأكرم.

وأشار إلى أن هناك أشخاص يقومون بالنكد داخل البيت فقط وخارجه يحملون السرور والسعادة، مشدداً على أن الأولى بالسرور والفرحة أهل بيتك.



هل المداعبة بين الزوجين تقتضى الغسل؟

هل المداعبة بين الزوجين تقتضى الغسل؟.. سؤال ورد إلى الدكتور مبروك عطية من خلال منصة التواصل الاجتماعي والفيديو يوتيوب يقول صاحبه: هل المداعبة بين الزوجين تقتضى الغسل؟

وقال الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وعضو هيئة التدريس بالجامعة، إن المداعبة بين الزوجين تقتضي الغسل رجل وأمرأته يقبلان ويحضنان ولم يلتقي الختانان أو الفرجان في هذه الحالة لا غسل.

الغسل يجب للرجل والمرأة إذا نزل شيء بتدفق وقوة، أما السائل الذي ينزل يقتضي الاستنجاء أي غسل الفرج قبل الوضوء، أما الإنزال الذي يقتضي الغسل مصحوباً بشهوة، يلتقي الختانان يقول النبي: إذا التقى الختانان وجب الغسل.

وبين أن الغسل يقتضي في حالتين:"حالة الإنزال إما باليد وإما بالاحتلام روى البخاري أن المرأة سألت النبي هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، قال: نعم إذا رأت الماء"، موضحاً أنه من الممكن للمتزوجين أن يحتلما بآخرين، فقد يحتلم الرجل بمرأة غير زوجته والزوجة بغير زوجها فلا شيء عليهما ما داما في نوم.