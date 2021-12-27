ابني هيتجوز واحدة مش كويسة أتصرف إزاي؟.. مبروك عطية يصدم الأب

تلقي الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، سؤالا يقول صاحبه “إبني هيتجوز واحدة مش كويسة أتصرف إزاي؟”.

وقال الدكتور مبروك عطية، في فيديو له، إن الأب لا يملك لولده عند الزواج أمرا إلا النصيحة، فلو كان الأب معترضا على اختيار ابنه في الزواج فعليه النصح والإرشاد ولا يجبره على عدم الزواج لأن هذا اختيار الولد.

وأضاف، أن الزواج حق الإبن واختياره، ودور الآباء والأمهات استشاري ولكن الإبن هو الذي سيتولى النفقة والمسئولية بعد الزواج وهو الذي يتحمل عواقب قراره.

وأشار إلى أن هناك بعض التصرفات من الآباء والأمهات لا ينبغي أن تكون موجودة في الأسرة.

مبروك عطية: لا تتسرعوا في الزواج



قال الدكتور مبروك عطية أحد علماء الأزهر الشريف: لا تتسرعوا في الزواج حتى تركن النفوس، ولاتتزوج إلا إذا كنت متأكد أنه ستحيل الغياب عنك يوم ، مضيفًا: يجوز في حالة واحدة خطبة المسلم على أخيه المسلم إذا كان مجرد كلام .



وأضاف مبروك عطية خلال لقائه في برنامج " يحدث في مصر" على " ام بي سي مصر" : كلمة الدين تعم الآفاق كلها ، والدين مظلة يحمي من الخطورة والمخالفة ، ويحمي من ضلال غيرك.

وقال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم قدم الفاكهة على الأكل، في قوله تعالى (وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ * وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ) ليفيد الشبع حتى لا يقبل المرء على الطعام بشراهة.

وأضاف عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن القرآن الكريم جمع الطب كله في نصف آية، فقال الله تعالى ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) فالذي لا يسرف في الطعام ولا في الشراب لا يمرض أبدا.

وأكد أن المعدة هي بيت الداء، فالنبي يقول "ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لابد آكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه" فالذي يأكل كثيرا يكثر مرضه.