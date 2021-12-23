مبروك عطية: لا تتسرعوا في الزواج لهذا السبب

قال الدكتور مبروك عطية أحد علماء الأزهر الشريف: لاتتسرعوا في الزواج حتى تركن النفوس، ولاتتزوج إلا إذا كنت متأكد أنه ستحيل الغياب عنك يوم ، مضيفًا: يجوز في حالة واحدة خطبة المسلم على أخيه المسلم إذا كان مجرد كلام .



وأضاف مبروك عطية خلال لقائه في برنامج " يحدث في مصر" على " ام بي سي مصر" : كلمة الدين تعم الآفاق كلها ، والدين مظلة يحمي من الخطورة والمخالفة ، ويحمي من ضلال غيرك.

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم قدم الفاكهة على الأكل، في قوله تعالى (وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ * وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ) ليفيد الشبع حتى لا يقبل المرء على الطعام بشراهة.

وأضاف عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن القرآن الكريم جمع الطب كله في نصف آية، فقال الله تعالى ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) فالذي لا يسرف في الطعام ولا في الشراب لا يمرض أبدا.

وأكد أن المعدة هي بيت الداء، فالنبي يقول "ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لابد آكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه" فالذي يأكل كثيرا يكثر مرضه.