نبيل الطرابلسي: كيروش مدرب كبير ومحظوظ بتواجد وائل جمعة والحضري

قال نبيل الطرابلسي المدرب العام السابق لمنتخب نيجيريا، إن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، مميز وكبير، وله نجاحات كبيرة في مسيرته مع الأندية والمنتخبات الذي دربها.

وأضاف نبيل الطرابلسي، فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس، مع شادي محمد، المذاع على قناة النهار: كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مدرب كبير، وله نجاحات كبيرة، خاصة مع منتخب إيران؛ ولذلك نجاحاته تستطيع أن تجعله يقدم المزيد مع منتخب مصر.

وأشار إلى أن:" كيروش محظوظ فى كأس الأمم الأفريقية بوجود كلا من عصام الحضري ووائل جمعة نجوم منتخب مصر السابقين في الجهاز المعاون له، وبالطبع هم لاعبين لديهم قدرات كبيرة، وفازوا بكأس الأمم من قبل 3 مرات؛ لذلك لديهم خبرات كبيرة ينقلونها إلى اللاعبين وكيروش.