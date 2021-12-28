من لا تظهر عليهم أعراض.. الولايات المتحدة تقلص مدة العزل لمصابي كورونا

قررت السلطات الصحية الأمريكية، تقليص الفترة الموصى بها لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ممن لا تظهر عليهم أعراض إلى 5 أيام نزولا من 10 أيام.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية إنه من لا تظهر عليهم أعراض بعد حجر صحي يجب أن يلزموا وضع الكمامة لـ5 أيام لدى مخالطتهم آخرين.

كما أوصت بالخضوع لحجر صحي مدته 5 أيام لمن تعرضوا للفيروس من غير المحصنين أو لمن مرت ستة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال أو أكثر من شهرين بعد لقاح "جونسون آند جونسون" ولم يحصلوا على جرعة معززة بعد.

ويجب التقيد بوضع الكمامة لخمسة أيام إضافية بعد فترة الحجر الصحي.