عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من لا تظهر عليهم أعراض.. الولايات المتحدة تقلص مدة العزل لمصابي كورونا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

قررت السلطات الصحية الأمريكية، تقليص الفترة الموصى بها لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ممن لا تظهر عليهم أعراض إلى 5 أيام نزولا من 10 أيام.

txt

كبير علماء الأوبئة الأمريكان يحذر من اجتياح أوميكرون لـ مستشفيات الولايات المتحدة

txt

الولايات المتحدة تلغي 633 رحلة جوية داخلية وخارجية بسبب "أوميكرون"

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية إنه من لا تظهر عليهم أعراض بعد حجر صحي يجب أن يلزموا وضع الكمامة لـ5 أيام لدى مخالطتهم آخرين.

كما أوصت بالخضوع لحجر صحي مدته 5 أيام لمن تعرضوا للفيروس من غير المحصنين أو لمن مرت ستة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال أو أكثر من شهرين بعد لقاح "جونسون آند جونسون" ولم يحصلوا على جرعة معززة بعد.

ويجب التقيد بوضع الكمامة لخمسة أيام إضافية بعد فترة الحجر الصحي.

 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 الولايات المتحدة جونسون آند جونسون حجر صحي

موضوعات متعلقة

رسالة عاجلة من البعثة السعودية الأممية إلى مجلس الأمن بشأن اليمن

الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة في جبهات مأرب

خلال 3 أشهر.. البحرين تعلن وفاة 8 أشخاص بكورونا

ارتفاع أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن متحور أوميكرون

دولة أوروبية تسجل معدلا قياسيا للإصابات الجديدة بـ فيروس كورونا

وزير الصحة البريطاني يحسم الجدل حول فرض قيود كورونا في أعياد الميلاد

مسئول أمريكي يدعو إلى عدم الاحتفال بأعياد الميلاد

مجلس السيادة السوداني يوجه بالبدء في إجراءات العملية الانتخابية

ترشيحاتنا

لحظة القصف الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية السوري.. فيديو

سانا: احتراق عدد من الحاويات جراء العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر

سانا: عدوان إسرائيلي على مرفأ اللاذقية السوري

يواصل موقفه المعارض للقاحات.. رئيس البرازيل يعلن عدم تلقيح ابنته ضد كورونا

عمرو السولية يكشف الفارق بين أليو ديانج وطارق حامد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

بعد أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر في اعتزال الغناء |فيديو

الأرصاد : انتهاء الأجواء الشتوية المستقرة بدءًا من الجمعة

بطل الملاكمة .. وفاة أندرتيكر بعد إصابته بفيروس كورونا

ابنة شيرين عبدالوهاب تكشف سرا جديدا بعد انفصال والدتها عن حسام حبيب

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حفاوة الترحيب.. قرية غرب سهيل النوبية تستقبل الرئيس السيسي.. ويتفقد أروقة القرية لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات ضمن حياة كريمة.. صور

بخطأ فادح.. إعلان وفاة البابا فرانسيس أثناء خطاب عيد الميلاد| فيديو

أغرب قيود كورونا.. دولة تحظر سير السيارات في الشوارع وتفرض غرامة على المخالف

قابله العوضي ودعمه حمو بيكا.. كيف عانى حسام بوجي من التنمر؟

فيديو

وداعا تخفيف الأحمال.. 135 مليار جنيه استثمارات الكهرباء في الصعيد

7 سنوات من النهوض في قطاع السياحة خلال حكم الرئيس السيسي.. فيديو

فيديو جراف.. أهم انجازات الرئيس السيسي في صندوق مصر السيادي

بـ 21 مليار جنيه.. رحلة قطاع الأعمال العام من المديونيات إلى الاستثمارات خلال 7 سنوات

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ