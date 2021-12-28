برفقة أطفالها.. كيم كارداشيان تحتفل بالكريسماس في جلسة تصوير جديدة



احتفلت عارضة الأزياء ونجمة برامج الواقع "كيم كارداشيان" بالكريسماس في جلسة تصوير جديدة نشرتها علي "انستجرام" مع شقيقتها كلوي كاردشيان وأطفالها الأربعة.



ظهرت "كيم" ذات الـ 41 عامًا برفقة أطفالها "نورث" و"سانت" و"شيكاجو"،و"باسلم" وارتدت "كيم" فستان انيق باللون البنى الغامق وعلقت قائلة "ليلة الكريسماس 2021"



فيما تمكنت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، مؤخرا، من تخطي عقبة أمام طموحها أن تصبح محامية، بعدما فشلت في اجتيازها 3 مرات، وأعلنت كيم من خلال انستجرام الخاص بها إنها اجتازت اختبار السنة الأولى لطلاب دراسة القانون في ولاية كاليفورنيا الذي يقام على مدار يوم كامل للذين لا يسلكون الطريق التقليدي في دراسة القانون عبر دخول كلية الحقوق في إحدى الجامعات.



أحاطت الشائعات بنجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية، كيم كارداشيان، 41 عاما، منذ نوفمبر الماضي، حول خبر ارتباطها بالممثل الكوميدي، صاحب الـ28 عاما، بيت ديفيدسون، في أول علاقة رومانسية لها بعد الانفصال عن زوجها السابق كاني ويست.