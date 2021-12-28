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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم.. توقعات بسقوط أمطار والصغرى بالقاهرة 11 درجة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس نهار اليوم الثلاثاء معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأن يسود ليلا طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.


وحول الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، أكد خبراء الأرصاد أنها تشمل تشكل شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الدلتا وجنوب البلاد وجنوب سلاسل البحر الاحمر قد تمتد الى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.


كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحرالمتوسط خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية: شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الاحمر خفيفة إلى معتدل وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 19 11
الإسكندرية 18 10
وادى النطرون 19 10
طنطا 18 10
شبين الكوم 19 11
دمنهور 18 11
بلطيم 18 11
مطروح 19 10
السلوم 19 10
سيوة 19 05
بورسعيد 18 16
دمياط 18 14
الزقازيق 18 10
المنصورة 18 10
الاسماعيلية 19 08
السويس 19 11
العريش 19 11
رفح 18 11
رأس سدر 19 10
نخل 17 00
نويبع 19 14
طابا 18 10
كاترين 14 02
الطور 21 09
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 23 15
مرسى علم 22 13
الفيوم 19 07
بنى سويف 19 07
المنيا 19 05
أسيوط 19 04
سوهاج 19 06
قنا 20 07
الأقصر 21 06
أسوان 22 10
ادفو 22 10
أبوسمبل 21 09
الوادى الجديد 20 03
شلاتين 26 15
ابو رماد 26 15
حلايب 23 16
رأس حدربة 23 16


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 28 20
المدينة 23 14
الرياض 21 13
المنامة 21 18
ابوظبى 26 18
الدوحة 24 17
الكويت 18 09
دمشق 13 02
بيروت 19 14
عمان 12 04
القدس 13 06
غزة 18 12
بغداد 16 05
مسقط 25 21
صنعاء 24 08 
الخرطوم 28 18
طرابلس 19 14
تونس 20 13
الجزائر 18 10
الرباط 21 10

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
انقرة 07 01
اسطنبول 14 09
اسلام اباد 16 04
نيودلهى 18 08
جاكرتا 31 24
بكين 05 06-
كوالالمبور 33 24
طوكيو 09 00
اثينا 17 10
روما 16 07
باريس 12 10
مدريد 14 07
برلين 03 02
لندن 11 08
مونتريال 01- 08-
موسكو 09- 16-
نيويورك 09 06
واشنطن 11 09
نواكشوط 32 18
اديس ابابا 25 10

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