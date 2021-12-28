مش هنضحك على حد.. الزمالك يرد على الأهلي السعودي بشأن أزمة النقاز

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم، الثلاثاء، آخر تطورات أزمة ناديي أهلي جدة السعودي، والزمالك، بشأن التونسي حمدي النقاز.

وقال مصدر رسمي داخل إدارة نادي الزمالك، لصحيفة “الرياضية” السعودية، أن التونسي حمدي النقاز، لاعب فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم، لا عقد له في الاتحاد المصري لكرة القدم، ولم يقيَّد من الأساس في كشوفات النادي، الذي توجد عليه عقوبة إيقاف من تسجيل اللاعبين لمدة فترتين.

وقال المصدر ذاته: “النقاز حصل على بطاقته الدولية من الاتحاد التونسي لكرة القدم، وليس من الاتحاد المصري”.

وأضاف أن الزمالك موقوف فترتين من قيد اللاعبين، و”لن نضحك” على “فيفا” بتقييد النقاز، من ثم إعارته إلى الأهلي.

وكانت عدة أندية سعودية قد تقدمت بشكوى رسمية على مشاركة حمدي النقاز في مبارياتهم أمام أهلي جدة، مطالبين باحتساب نقاط المباراة لصالحهم لعدم قانونية انضمامه.

وكان النقاز فسخ عقده مع الزمالك بشكل مفاجئ في نوفمبر 2019، بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، ورحل إلى الدوري الليتواني عبر نادي سودوفا، ثم انضم للترجي التونسي في بداية الموسم الماضي، وفسخ عقده بالتراضي، وعاد للزمالك مجددا لكن واجهته أزمة منع القيد عن النادي الأبيض.