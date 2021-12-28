ريادية في التحول الكهربائي.. هيونداي تلغي قسم تطوير محركات البنزين وتعيد هيكلة مؤسستها

سارعت شركات السيارات خلال عام 2021 في إعلان خططها للتحول الكهربائي بالكامل، خاصة مع بدء القارة الأوروبية في تطبيق لوائح وقوانين الحد من الانبعاثات الكربونية، وعلى الرغم من أن معظم الشركات حتى الآن ما زالت تستمر في إنتاج سيارات بمحركات احتراق داخلي جنبا إلى جنب مع التوسع التدريجي لخطوط إنتاج السيارات الكهربائية و الهايبرد مع الهايبرد بلج إن الموصول بالكهرباء، قامت شركة هيونداي الكورية بخطوة استباقية جريئة وغير متوقعة بإغلاقها قسم تطوير محركات الاحتراق.

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، ترددت مزاعم قوية تناقلتها كل مواقع السيارات أن هيونداي موتورز أغلقت رسميا قسم تطوير محركات الاحتراق في معهد أبحاث Namyang التابع للشركة في جنوب سول، فيما قامت بتوزيع العاملين و إعادة هيكلة القوى العاملة من جديد لضم فريق تطوير محركات الاحتراق إلى فريق تطوير المركبات الكهربائية ، ليشاركوا في تطوير تكنولوجيا البطاريات المستخدمة داخل المركبات المستقبلية.

وحتى الآن لم تعلن هيونداي رسميا عن إغلاقها قسم تطوير محركات الاحتراق ولم بيانا رسميا بخصوص هذه الادعاءات. حاول موقع موتور وان التواصل مع إدارة Hyundai لتأكيد المعلومات وتقديم التوضيح اللازم ولكن تحفظت هيونداي في الرد، ومع ذلك جاءت معلومات التغييرات الهيكيلة من مصادر مقربة وداخل إدارة هيونداي نفسها.

تتزامن الشائعات مع تغيير كبير في المناصب العليا والمدراء التنفيذيين داخل مؤسسة هيونداي موتورز، أعلن ألبرت بيرمان مؤخرًا عن تقاعده كرئيس لقسم لبحث والتطوير في الشركة ، كما ينتقل مدير التصميم بيتر شراير إلى منصب جديد، كما أعلنت شركة صناعة السيارات الكورية خلال الفترة الماضية عن ترقية حوالي 200 موظف تنفيذي في مختلف القطاعات، أكثر من الثلث داخل قطاع البحث والتطوير.

أعلن متحدث باسم شركة هيونداي في بيان بخصوص ترقيات الموظفين: "ترقية عدد من الموظفين اعتراف بإنجازاتهم ودورهم الأساسي في استمرار نجاح مجموعتنا، كما أنهم يمثلون التوجهات الجديدة لهيونداي".