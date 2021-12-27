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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. سعر هيونداي ix35 موديل 2016 في مصر

سوق المستعمل..سعر
سوق المستعمل..سعر هيونداي ix35 موديل 2016

اكتسبت طرازات هيونداي في الشارع المصري خاصةً بسوق المستعمل ثقة الكثيرين، بسبب القوة والرفاهية التي تحملها، بجانب توافر قطع غيارها، خاصة الإصدارات كبيرة الحجم مثل هيونداي ix35 موديل 2016 التي تناسب الكثير من العائلات.

 

 

تتمتع سيارة هيونداي ix35 موديل 2016 بمحرك 1600 سي سي، ويولد قوة 135 حصان مع عزم دوران يبلغ 167 نيوتن/متر، وتستهلاك وقود 7.5لتر/100كم ، بمتوسط 6.4 لتر/100كم، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

وحصلت سيارة هيونداي على فرامل مضادة للانغلاق، ونظام الكتروني للتحكم في إدارة المحرك، وبرنامج للاتزان الإلكتروني للتوازن في الارتفاعات وعن المنحدرات، ويبلغ مقاس جنط السيارة 16 بوصة.

وجاءت سيارة هيونداي ix35 موديل 2016 بالعديد من الكماليات التي تتواجد في الفئة الأولى والثانية والثالثة، وهي زجاج كهربائي، مرايا كهربائية، مقعد السائق بتعديل كهربائي، وصلة iPod, مفتاح ريموت، فرش جلد للمقاعد وعجلة قيادة مالتي، باور ستيرنج، راديو CD/mp3 وكمبيوتر رحلات.

وتحتوي سيارة هيونداي ix 35  موديل 2016 على فتحة سقف "بانوراما" و"سبويلر خلفي"، إلى جانب وجود وسائد هوائية للسائق وللراكب الأمامي، ونظام "سنتر لوك" وحساسات خلفية.

وتتراوح أسعار سيارة هيونداي ix35 موديل 2016 في سوق المستعمل، من 260 ألف إلي 300 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

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