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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم تعدى بسلاح أبيض علي قهوجي بالشرقية

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله حكمها بالسجن 5 سنوات لطالب متهم بالتعدي على قهوجي بالضرب وتسبب في إصابته بعاهة مستديمة في يده اليسرى بنسبة 5%بدائرة مركز شرطة الزقازيق .

تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العامة المتهم أحمد هـ ع  21 سنة، طالب، مقيم بقرية شيبة النكارية دائرة مركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بضرب المجني عليه "تامر م ع" 22 سنة، عامل، مقيم بقرية شيبة النكارية مركز الزقازيق، وذلك بأن سدد له ضربة باستخدام سلاح أبيض استقرت في يد المجني عليه اليسرى والتي خلفت احدثت له عاهة مستديمة يستحيل برؤها وتقدر بنسبة 5%.

كما تبين أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض سكينة وإثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه بمحل عمله في مقهى، أشهر المتهم في وجهه السلاح وأحدث إصابته.

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بالعرض على النيابة العامة قررت  المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 16517 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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