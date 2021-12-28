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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يوفر فرص عمل وأسمدة للفلاحين.. تعرف على مشروع كيما 2 الذي افتتحه الرئيس السيسي

منطقة كيما 2
منطقة كيما 2

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات بمنطقة كيما 2، بمحافظة أسوان، لسد الفجوة القائمة في أسواق الأسمدة، إلى جانب عدد من المشروعات تساهم في تطوير البنية التحتية، وخلق فرص عمل للشباب في صعيد مصر.

يعد مشروع كيما 2 الذي يتفقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أحد المشروعات الصناعية الكبرى في منطقة جنوب الصعيد، التي من شأنها أن تخلق مدينة صناعية متكاملة في أسوان، وسد الفجوة القائمة في أسواق الأسمدة.

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أبرز المعلومات عن منطقة كيما 2: 

  • تكلف مشروع كيما 2 ما يقرب من 12 مليار جنيه.
  • يهدف مشروع كيما 2 إلى إنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعي بدلاً من التحليل لكهربائي للمياه.
  • يستخدم كيما 2 أحدث التكنولوجيات في صناعة اليوريا والأمونيا على مستوى العالم.
  • يساعد في تحسين جودة المنتجات مع إضافة منتجات جديدة.
كيما 2
  • يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج والتوافق مع الاشتراطات البيئية وتنمية الصعيد.
  • يوفر مشروع كيما 2 فرص عمل للشباب في صعيد مصر، ويوفر الأسمدة للفلاح المصري بسعر مناسب.
  • ينتج مصنع كميا 2 ما يقرب من 1220 طن أمونيا، و1570 طنا من خام اليوريا بشكل يومي، حيث يتم تصدير 45% منها للأسواق الخارجية في أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وأفريقيا.
  • يُقام مشروع كيما 2 على مساحة 60 فدانا، ويتكون من ثلاث قطاعات هي المرافق والخدمات، ومصنع الأمونيا واليوريا، ومحطة التعبئة.
كيما 2

دعم الرئيس السيسي للفلاحين

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، بإمكانية تحويل الدعم المقدم للفلاحين على هيئة «شكائر» للسماد، إلى دعم نقدي، حيث قال خلال افتتاح مشروع كيما 2، في أسوان: « يا جماعة حاولوا تحولوا الدعم المقدم لفلوس تتحط بدل الشيكارة والاتنين للفدان عشان أحرر وأمنع الفساد المحتمل في إدارة المنظومة.. التجربة قابلة للتصويب وده مش معناه إن اللي قبلنا كانوا وحشين بس التجربة قالت إنها لازم تتصلح.. نصلحها ولا نقعد نتفرج عليها.. كلموا الناس زي منا بتكلم هتلاقوا الناس معاكم عشان الناس عاوزة المصلحة».

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير البنية التحتية الأسمدة أسواق الأسمدة صعيد مصر كيما 2

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