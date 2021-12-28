بعد غياب 3 سنوات.. ياسمين صبرى تعود للسينما بفيلم جديد

تعود الفنانة ياسمين صبري ، إلى الظهور على شاشات السينما بعد غياب دام 3 سنوات بفيلم “شغل عصابات”و تدور أحداث الفيلم في إطار لايت ودرامي خاص بالأسرة المصرية.

شاركت الفنانة ياسمين صبري،صبري، جمهورها ومتابعيها، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين، فى الصور بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت عباءة انيقة باللون الأبيض وطرحة، مع وضع بعض المكياج الهادئ الذى زادها جمالًا وأنوثة.

وتعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل النجمة ياسمين صبرى المقرر عرضه في شهررمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجى، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي حالياً، وبدأ صالح في جلسات العمل مع القائمين على المسلسل ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.

وتعود ياسمين صبرى ، إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبدالمعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سميرفرج، وحققالعمل نجاحا كبيرا عند عرضه.