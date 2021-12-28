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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجريدة الرسمية: إلغاء بعض النقاط الجمركية

أرشيفية
أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 290، يوم 25 ديسمبر 2021، القرار الوزاري رقم 660 لسنة 2021 لوزارة المالية، بشأن إلغاء النقاط الجمركية الآتية:
1- منفذ الشاحنات الجديد: والكائن جنوب كوبرى الشاحنات الجديد بمسافة 500 م ببورسعيد.
2- منفذ المنزلة الجمركي: والكائن عند نقطة التقاء مدخل قناة بحيرة المنزلة مع قناة الرسوة ببورسعيد.

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كما تعتبر نقاط  جمركية المنافذ الآتية:
1- منفذ النصر الجديد: والكائن جنوب كوبري عزمي بمسافة 2 كم ببورسعيد، ويستخدم في اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن سيارات النقل بجميع أنواعها.
2- منفذ الحي الإماراتي الجديد: والكائن على محور 30 يونيو ببورسعيد، ويستخدم في اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة، والتي تتضمن تفتيش سيارات الأتوبيس والملاكي والأجرة والنقل الخفيف بجميع أنواعها.
3- منفذ الميناء البري الجديد: والكائن بحي الضواحي ببورسعيد، ويستخدم في اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة لتفتيش أتوبيسات شركات السوبر جيت وشرق وغرب الدلتا وجوباص وغيرها وتفتيش سيارات رحلات اليوم الواحد القادمة لمدينة بورسعيد، وكذا في خدمة نقل الركاب من محافظة بورسعيد إلى المحافظات المجاورة، وذلك على النحو الموضح بالرسوم الهندسية ومحاضر المعاينة الجمركية المرفقة.

بالإضافة إلى اعتبار المعاينة الجمركية المؤرخة 23/6/2021 و 28/8/2021 و20/9/2021 وكتاب مدير عام المنافذ الجمركية بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد المؤرخ 4/12/2021 المشار إليه والرسوم الهندسية المتضمنة لأبعاد وحدود منفذ النصر الجديد ومنفذ الحي الإماراتي الجديد ومنفذ الميناء البري الجديد جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.

الجريدة الرسمية بورسعيد 30 يونيو وزارة المالية محور 30 يونيو القرار الوزارى الإجراءات الجمركية

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