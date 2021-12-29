الهجرة: بدء تطبيق أول تأمين للمصريين بالخارج عبر منصة إلكترونية.. نواب: ترسيخ لمبادئ الجمهورية الجديدة.. وحل واقعي لـ أزمة مؤرقة.. ومطالب للمصريين بسرعة سداد الاشتراك لإنجاح النظام

أول يناير المقبل ..

برلماني: وثيقة التأمين على المصريين بالخارج بمثابة طمأنة للأسر المصرية

حقوق النواب: الوثيقة كانت حلماً .. وخروجها للنور خطوة أمل

نائب: توظيف التكنولوجيا في نشاط التأمين يخدم العاملين والمقيمين بالخارج

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارا من 1 يناير 2022.

جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وخلال مؤتمر صحفي مشترك صباح أمس، الاثنين.

وفى هذا الصدد، ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب هذا الدور، مؤكدين أنها خطوة أمل للمصريين فى الخارج ، كما أنها تعد طمأنة للأسر المصرية، نتيجة المرونة فى سهولة الإجراءات للحصول على الجثامين ، والتى باتت تؤرق المصريين بالخارج .

بداية ثمن النائب، عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، ما أعلنت عنه السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارا من 1 يناير 2022.

و أكد “ يحيي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن بدء تفعيل التطبيق الأول لتأمين المصريين بالخارج، بمثابة خطوة هامة لخدمة ملايين المصريين بالخارج ، وحل أزمة مؤرقة عانت منها الأسر لقرون طويلة، كما أنها تعد طمأنة للأسر المصرية، مشيرا إلى أنه تم مراعاة سهولة الإجراءات للمصريين بالخارج عن طريق هذه المنصة الإلكترونية على أن يكون قسط التأمين بمبلغ 100 جنيه سنويا ، مقابل الحصول على 100 ألف جنيه تعويض للأسر التي فقدت أبنائهم، مما يسهم فى مد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكافة شرائحهم في جميع أنحاء العالم.

و أوضح عضو مجلس النواب، أنه لأول مرة نشهد نشهد تطورا في التأمين على المصريين بالخارج، مما يسهم فى تعزيز روح المواطنة والانتماء لدى المصريين ، معربا عن تمنيه بضرورة إتاحة العديد من التسهيلات والضمانات للمصريين بالخارج، لأنهم أبناء هذا الوطن ، ومن الواجب دعمهم ومساندتهم فى غربتهم .

من جانبه،أشادت ، النائبة، أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإعلان وزارة الهجرة عن انطلاق أول تطبيق لتأمين المصريين بالخارج بداية من يناير المقبل 2022، مؤكدة أن خروج هذا الوثيقة الى النور كانت بمثابة حلماً كبيراً لجميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، و الذين طالبون بها منذ عشرات السنين.

و أكدت “ سلامة ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد" أن إطلاق أول وثيقة تأمين المصرين بالخارج، يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق المفهوم العادل لاستراتيجية حقوق الإنسان حيا كان أم ميتا، إلى جانب المساهمة فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ، مشيدة بالدور المصري في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالتعاون بين كل المؤسسات، وفتح أبواب أوسع للهجرة الآمنة.

و نوهت عضو حقوق النواب ، على أن هذه الوثيقة للتأمين على حالات الوفاة وشحن الجثامين إلى أرض الوطن ، مشيرة إلى أنه سيتم تعويض أسر المتوفين بالخارج بـ100 ألف جنيه، فى حين أن المبلغ المدفوع للاشتراك 100 جنيه ، معقبة :" هذه الوثيقة، خطوة أمل للمصريين بالخارج، ولذويهم أيضا ، وعلى الجميع أن يسارع فى سداد الاشتراكات لضمان السرعة فى الإجراءات ".

وفى سياق متصل، وجه حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة التحية والتقدير إلى الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لحرصه ونجاحه في مد المظلة التأمينية لتوفير الحماية للمصريين العاملين والمقيمين خارج الوطن -لأول مرة- في حالات الوفاة كان يمثل تحدياً أمام الرقابة المالية وصناعة التأمين منذ فترة طويلة.



وأشار " المير " في بيان له أصدره اليوم إلى أن تأكيد الدكتور محمد عمران على أن الخروج بتلك التغطية التأمينية إلى النور جاء بعد اكتساب خبرة توظيف التكنولوجيا في نشاط التأمين منذ عام 2015 بالسماح لشركات التأمين بإصدار وثائقها النمطية إلكترونيا من خلال نظم معلومات شركات التأمين وإتاحة الاكتتاب في الوثائق عن بُعد، مما سمح بإتاحة الاكتتاب في وثيقة الحوادث الشخصية وإصدارها للمصريين المتواجدين خارج أرض الوطن بكل يسر من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة المصرية للتأمين على السفر، وإيجاد حلول لسداد القسط المستحق للتأمين ، وهو 100 جنيه في السنة لكل الشرائح- عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها وكذلك الوصول للتدابير اللازمة لضمان سداد التعويضات المستحقة في حالة حدوث خطر الوفاة.



و وصف عضو مجلس النواب، خروج هذه الوثيقة الى النور كان يمثل حلماً كبيراً لجميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولجميع المصريين العاملين بالخارج الذين كانوا يطالبون بها منذ عشرات السنين موجها التحية والتقدير للدكتور محمد عمران على تعاونه الحقيقي والصادق مع الحكومة بصفة عامة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج لخروج هذه الوثيقة الى النور .

معلناً اتفاقه وتأييده الكاملين لتأكيد الدكتور محمد عمران بأن التأمين يشمل سداد مجمعة تأمين السفر بمبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى في حالة وفاة المصري المؤمن عليه في الخارج بحادث، شاملة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان، ثم يوزع ما يتبقى من مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة أو المستفيدين حال النص عليهم عند ملء بيانات طلب التأمين، وفي حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان فقط.