تجربة مصرية مبهرة.. الرئيس السيسي يحقق أمن مصر المائي.. فيديو

عانت مصر قبل عام 2014 الكثير من المشكلات فى البنية التحتية وفى المياه والرى والصرف فى جميع المحافظات خاصة مع ثبات حصة مصر من المياه وتزايد عدد السكان بشكل يفوق التوقعات والاستيعاب.

وشهدت مصر منذ عام 2014 طفرة كبيرة فى مجال إدارة الموارد المائية ، فاتجهت لاقامة المشروعات القومية التى ساعدت فى حل أزمة الشح المائى .

استطاعت مصر فى سبع سنوات أن تقوم بتنفيذ 2532 مشروعا للرى بتكلفة قاربت 95 مليار جنيه استطاعت أن تجعل مصر من أوائل الدول فى ادارة المياه عن طريق التكنولوجيا فقامت مصر بتبنى المشروع القومى لتبطين الترع ، وحملات متتالية لازالة التعديات على المجارى المائية ونهر النيل ومشروعات ضخمة لتحلية مياه البحر وعمل محطات عملاقة لمعالجة المياه والتوسع فى الرى الحديث.

تأهيل وتبطين الترع



تم تأهيل وتبطين ترع بأطوال 8233 كيلو مترا بتكلفة إجمالية تصل إلى 27 مليار جنيه، وقد تم الانتهاء من تأهيل 2000 كيلومتر بتكلفة حوالى 5 مليارات جنيه وجار العمل على تأهيل 6233 كيلو مترا بتكلفة تقارب 22 مليار جنيه.

التوسع فى استخدام الرى الحديث:

توسعت الدولة المصرية فى استخدام الرى الحديث لزيادة إنتاجية الفدان وحماية صحة المواطن والبيئة وترشيد استهلاك المياه فقد حولت 488 فدانا للرى الحديث.



بتكلفة 5,9 مليار جنيه تم تنفيذ 1084 منشأ وخزانات أرضية للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار ، وتم حفر وتجديد وإحلال 1565 بئرًا لتوفير المياه منها منها 949 بئرا تم توفيقها بمناطق مشروع استصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان ، و237 بئرًا تم تجهيزها بالطاقة الشمسية والكهربائية.

ولمعرفة المزيد حول انجازات الرئيس السيسي في أمن مصر المائي.. تابع الفيديو جراف التالي: